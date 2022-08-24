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«Ведомости» сменили медиаменеджера

Владельцем издания вместо Ивана Еремина стал Олег Леонов

«Бизнес Ньюс Медиа», издающая газету «Ведомости», сменила владельца: вместо Ивана Еремина им стал медиаменеджер Олег Леонов. Источники “Ъ” объясняют сделку в том числе желанием господина Еремина уйти от санкционных рисков, которые могут возникнуть из-за связи с крупным российским СМИ независимо от его специфики и позиции. Новый владелец пообещал, что «кадровая и редакционная политика остается неизменной».

Новый владелец газеты «Ведомости» Олег Леонов

Новый владелец газеты «Ведомости» Олег Леонов

Фото: NW Advisors

Новый владелец газеты «Ведомости» Олег Леонов

Фото: NW Advisors

У АО «Саппорт», которому принадлежит 100% АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, издает газету «Ведомости»), сменился владелец. С 4 августа, по данным «СПАРК-Интерфакс» и ЕГРЮЛ, 100% компании вместо Ивана Еремина владеет Олег Леонов. В АО «Бизнес Ньюс Медиа» подтвердили информацию о смене собственника, уточнив, что сформирован новый совет директоров, который возглавил господин Леонов.

В новый совет также вошли директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский, главный редактор газеты «Версия» Константин Зятьков, проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов и вице-президент по GR и PR ГК «Дело» Максим Филимонов. Гендиректором БНМ и «Саппорт» остается Михаил Нелюбин. Он отказался от комментариев.

«В сложившейся высокорисковой и низкомаржинальной ситуации на рынке СМИ я решил выйти из медиапроекта и сконцентрироваться на новых бизнес-направлениях»,— пояснил господин Еремин.

«Кадровая и редакционная политика остается неизменной. Коммерческие условия сделки не разглашаются»,— заверил Олег Леонов (его слова приводятся в сообщении БНМ).

По данным Kartoteka.ru, Олегу Леонову принадлежит ООО «Эн-В-Эдвайзорс» (NW Advisors) и ООО «Эн-В-а Консалтинг». На официальном сайте NW Advisors сказано, что компания выступает партнером международной Fti Consulting и работает в области стратегических коммуникаций в РФ и СНГ, господин Леонов возглавляет ее с 2011 года. До этого он работал в холдинге РБК и был заместителем главного редактора информационной службы телеканала РЕН ТВ.

Газета «Ведомости» издается с 1999 года. Компанией «Бизнес Ньюс Медиа» до 2015 года через кипрскую Delovoi Standard Ltd в равных долях владели американская Dow Jones & Co, британская FT Group и финская Sanoma.

В феврале 2015 года бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев с партнерами Владимиром Вороновым и Мартином Помпадуром купил издание и долги с дисконтом. В 2016 году их АО «Аркан Инвестмент» оформило кредит на 2,6 млрд руб. в Газпромбанке. В 2017 году долг был выкуплен ООО «Константа», которое получило кредит в банке ВБРР на €28 млн.

В мае 2020 года БНМ у АО «Аркан Инвестмент» приобрело АО «Саппорт», созданное в мае 2019 года основателем «Федералпресс» Иваном Ереминым. Сумма сделки составила 160 млн руб., бизнесмен также выкупил несколько долгов издания с дисконтом (см. “Ъ” от 16 апреля 2021 года).

После продажи БНМ компании «Саппорт» в редакции «Ведомостей» произошел конфликт с новой головной организацией, в результате чего большая часть журналистов, в том числе главный редактор Илья Булавинов, покинули издание. Временно исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров, позже — Ирина Казьмина.

Собеседник “Ъ” на медиарынке считает, что смена владельца «Ведомостей» связана в том числе с санкционными рисками, которых опасается Иван Еремин. «Судя по формулировкам, обосновывающим включение в список блокирующих санкций в США и ЕС, основанием для попадания туда может служить не только близость к крупным политическим фигурам, но и просто значимость для российской экономики»,— говорит партнер и руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева. В этом смысле, соглашается юрист, передача контроля «выглядит как попытка текущего собственника обезопасить себя».

Татьяна Исакова

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