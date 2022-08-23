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Коммерсантъ FM
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Москвичи хотят на выборы и предпочитают собачников кошатникам

На предстоящих в сентябре в Москве муниципальных выборах ожидается повышенная (по сравнению с предыдущими кампаниями) явка на уровне 20%. Об этом сообщили на пресс-конференции во вторник члены экспертного совета столичной Общественной палаты (ОП) по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей.

По словам руководителя социологической компании Russian Field Артемия Введенского, такой прогноз можно сделать из результатов шестой волны исследования о муниципальных выборах в столице (инициативный уличный опрос Russian Field проводился с 10 по 12 августа 2022 года среди 2 тыс. жителей Москвы; статистическая погрешность не превышает 2,19%). Среди прочего респондентов спрашивали о том, примут ли они участие в голосовании на муниципальных выборах, если они пройдут в ближайшее воскресенье. «58% (опрошенных.— “Ъ”) сказали, что примут участие в голосовании, из них 31% точно примут и 27% скорее примут. Важно отличать декларированную явку и реальную явку, поэтому 58%, естественно, не примут участие. Приблизительная явка — 31% минус одна треть, то есть около 20%»,— пояснил господин Введенский.

Политолог Наталия Елисеева согласилась, что явка будет выше, чем на предыдущих муниципальных выборах в 2017 году (14,82%), но спрогнозировала еще более высокие ее показатели — 30–40% от списочного состава избирателей.

Член ОП Москвы, политолог Александр Асафов добавил, что, согласно еще не опубликованному докладу ОП о состоянии гражданского общества, в этом году москвичей больше волнуют местные, а не политические вопросы. И предвыборные программы кандидатов в муниципальные депутаты ориентированы именно на этот запрос — в отличие от 2017 года, когда агитация содержала гораздо больше общеполитических тезисов, отметил эксперт.

Кроме того, господин Асафов представил «портрет идеального муниципального депутата», сформированный на основе опроса, в котором поучаствовала 1 тыс. человек. «Если свести результаты, получается, что москвичи предпочитают опытного, работающего кандидата, который водит автомобиль, разделяет традиционные ценности и предпочитает собак, а не кошек»,— рассказал политолог. Также жители столицы хотят, чтобы их депутаты были старше 45 лет и вели здоровый образ жизни, а вот их пол, семейное положение и внешность опрошенных не волнуют, добавил Александр Асафов: «Из этих данных я вижу, что выводы о том, что москвичи неполитизированы и им не важны политические процессы локального уровня, не совсем верны».

Муниципальные выборы в Москве пройдут с 9 по 11 сентября в 125 из 146 районов, в том числе с применением дистанционного электронного голосования. По их результатам будет распределено около 1,4 тыс. депутатских мандатов.

Кира Хейфец

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