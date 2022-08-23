На самую скорую руку

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал переход столицы на новый стандарт экстренной медицинской помощи. Потоки пациентов разделят на три категории: красную (пациенты, требующие реанимационной помощи или операции), желтую (пациенты, требующие непосредственного наблюдения) и зеленую (относительно стабильные пациенты). А в скоропомощных комплексах появятся новые сотрудники — социальные координаторы, которые в случае экстренной госпитализации помогут гражданам с документами, заберут их детей из школы, позвонят родственникам и даже пристроят в приют питомца. Во Всероссийском союзе пациентов высоко оценили инновационность подхода, однако отметили, что качество оказания медпомощи в зависимости от региона сейчас имеет существенные отличия, и в этом «элемент неравенства для пациентов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Обосновывая необходимость совершенствования системы экстренной медицинской помощи, мэр Сергей Собянин заметил, что ежегодно в столичные стационары госпитализируется около 1,4 млн человек. Из них 1 млн пациентов доставляют машины скорой помощи. «От того, как будет оказана экстренная помощь — а это происходит в приемных отделениях больниц,— во многом зависит здоровье, жизнь пациента»,— заявил господин Собянин во вторник на встрече с главными врачами крупнейших городских многопрофильных клиник.

Мэр уточнил, что программа улучшения скоропомощной службы будет реализована в шести городских больницах: НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ №15 им. О. М. Филатова, ГКБ им. В. М. Буянова, ГКБ им. В. В. Вересаева и ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова.

Там построили современные скоропомощные комплексы — полноценные стационары с приемным отделением, операционными, реанимацией и вертолетными площадками для санавиации. Всего в 2023–2024 годах будет введено более 600 «суперсовременных» коек, половина из которых — реанимационные. Планируется, что в этих комплексах пациенты будут проводить «от нескольких минут до суток». «Здесь их обследуют, поставят диагноз, окажут всю необходимую срочную помощь, при необходимости прооперируют. А затем — в зависимости от состояния — либо переведут в профильное отделение для продолжения лечения, либо выпишут»,— говорится на сайте Сергея Собянина.

Сам же новый стандарт экстренной помощи основан на шести пунктах: единые медицинские алгоритмы; высокий профессионализм и умение работать в команде; единый стандарт оснащения оборудованием; современные стандарты организации медпомощи; передовые цифровые решения; в центре внимания — пациент.

Уточняется, что врачи, медсестры и профильные эксперты разработали 87 пошаговых алгоритмов, которые охватывают 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью.

Каждый алгоритм будет отрабатываться «до автоматизма» с помощью симуляционного оборудования на образовательном полигоне в Сокольниках. В мэрии подчеркивают, что для комплектования штата скоропомощных комплексов впервые организуют открытый конкурсный отбор примерно 2 тыс. сотрудников — от администраторов до нейрохирургов. Здесь намерены организовать около 60 высокотехнологичных операционных, часть из которых не имеет аналогов в России.

Маршрутизация пациентов скоропомощных комплексов будет организована по принципу триажа — сортировки.

Потоки пациентов разделят на три категории: красную (пациенты, требующие реанимационной помощи или операции), желтую (пациенты, требующие непосредственного наблюдения) и зеленую (относительно стабильные пациенты). Больных первой категории будут «мгновенно» направлять в реанимацию или на экстренную операцию. Оказание помощи пациентам желтой и зеленой категорий будет устроено по принципу «врач — к пациенту», когда после быстрого оформления в приемном отделении человека размещают в диагностическом зале и все дальнейшие осмотры и процедуры проводятся непосредственно у кровати больного.

Скоропомощные комплексы будут работать в цифровой среде. Специалисты получат доступ к электронной документации пациентов еще до прибытия бригады скорой помощи.

Для телемедицинской консультации врач, находящийся рядом с пациентом, сможет воспользоваться специальным шлемом дополненной реальности. «Они (консультанты.— “Ъ”) видят пациента как бы своими глазами и могут дистанционно оказывать помощь коллегам»,— объясняют представители мэрии.

Воплощая принцип «в центре внимания — пациент», в столичном правительстве обещают, в частности, обезболивание по самым современным протоколам на всех этапах пребывания в стационаре.

Кроме того, вводится новая должность — социальные координаторы. Такие специалисты возьмут на себя немедицинские функции, «которые ранее ложились на плечи врачей и медсестер».

Предполагается, что консультанты не только окажут моральную поддержку и помогут с документами, но и в случае необходимости заберут детей из школы, позвонят ближайшим родственникам или организуют временное устройство питомца. Подчеркивается, что впервые в практике московского здравоохранения специальные условия будут созданы для близких и друзей пациентов: в скоропомощных комплексах будут обустроены комфортные комнаты ожидания, кабинеты психологической поддержки и кафе.

«Наверное, впервые в России появляется такой современный стандарт оказания экстренной медицинской помощи,— комментирует изменения сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.— Важно, что внимание будет уделено грамотной маршрутизации, состоянию, в котором поступает пациент, и другим деталям, которые позволяют оказывать медицинскую помощь как можно быстрее и в полном объеме». Господин Жулев отмечает, что градация реагирования в зависимости от состояния пациента уже присутствует в системе скорой помощи, но в основном затрагивает ранжирование выезда бригад. Вместе с тем, отмечает эксперт, качество оказания медицинской помощи в зависимости от региона сейчас имеет существенные отличия, и в этом, по его мнению, «элемент неравенства для пациентов».

Председатель профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков полагает, что тем не менее не решена главная проблема — дефицит кадров.

Он говорит о «гигантской текучке кадров», несмотря на высокие зарплаты в московской службе скорой помощи. В среднем около 20% бригад, по словам господина Белякова, «выходят на работу по одному» (согласно приказу Минздрава №88, бригада скорой должна состоять из двух медиков).

Наталья Костарнова