Ликвидация безграмотностью

Социологические исследования показали: россияне имеют довольно смутное представление о том, куда обратиться за помощью в случае болезни. Хуже всего ориентируются в системе здравоохранения молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — к такому выводу, опросив 1,5 тыс. респондентов, пришли исследователи сервиса по управлению здоровьем Budu. Другое исследование, проведенное сервисом «Добро Mail.ru», показало, что только 14% россиян проходят полные обследования организма, потому что заботятся о здоровье, а 24% совсем не ходят к врачам, так как не доверяют им. Эксперты объясняют низкую медицинскую грамотность населения системными проблемами: сложностями с маршрутизацией пациентов и отсутствием «цифрового контура здравоохранения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Исследователи сервиса по управлению здоровьем Budu провели онлайн-анкетирование 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Они предложили участникам описать последовательность своих действий в нескольких типовых ситуациях, когда человеку требуется пройти обследование или получить медицинскую помощь. Оказалось, что почти две трети (63%) потенциальных пациентов не разбираются в специализациях врачей и не знают, куда и в каком порядке обращаться за помощью в государственных или частных клиниках. Хуже всего в российской медицинской системе ориентируется молодежь: 20% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет совсем не понимают, куда обращаться за помощью, а 40% знают лишь о ближайшей поликлинике или телефоне экстренных служб. Среди представителей следующей возрастной группы (25–34 лет) уже лишь 8% совсем не ориентируются в медицинской системе. Лучше всего разбираются в том, как получить квалифицированную медицинскую помощь, россияне в возрасте 45–54 лет: из них лишь 5% не понимают, к кому обращаться в случае недомогания.

Как выяснили авторы опроса, проблемы с маршрутизацией в медицине у россиян возникают не только на этапе первого обращения или выбора специалистов. Две трети опрошенных пожаловались на то, что «периодически» (54%) или «очень часто» (13%) сталкивались с ситуациями, когда врач в поликлинике не мог детально объяснить алгоритм получения квалифицированной помощи: какие анализы сдать (в том числе те, которые ОМС не предусмотрены), в какие клиники обращаться, какие методы лечения эффективны и наоборот.

Изменить ситуацию, по мнению 78% участников опроса, могли бы современные технологии и персональный подход медиков к каждому пациенту. Три четверти опрошенных (72%) указали, что хотели бы иметь возможность персонального медицинского сопровождения от первого обращения до полного выздоровления. Почти столько же — 67% — предпочли бы, чтобы навигация (подбор и направление пациента в клиники, контроль процесса обращений, напоминания о приеме) велась преимущественно в онлайне. Чаще других такой ответ давали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет.

Недостаток информации о медицине россияне компенсируют разными способами. Свыше трети (38%) обращаются за помощью и советом о здоровье к друзьям и знакомым. 35% ищут информацию в интернете. Каждый пятый (19%) участник опроса признался, что при первых симптомах любых недомоганий обращается к знакомому врачу. Лишь 10% идут за ответами в поликлинику, и только 3% записываются на онлайн-консультацию к врачу.

Выводы экспертов Budu подтверждает совместное исследование сервиса «Добро Mail.ru» и маркетинговой компании ResearchMe. Эксперты опросили более 2 тыс. человек старше 18 лет из крупных городов России. Большинство респондентов (66%) считают, что важно проходить чекап физического здоровья, а 73% когда-либо проходили медицинские осмотры даже без жалоб на самочувствие. Однако только 14% из них сделали это из заботы о здоровье, остальные — по необходимости (требование работодателя, учебного заведения и т. д.). Более трети (37%) опрошенных признались, что чекапы помогли им выявить серьезные заболевания на ранней стадии. 48% респондентов не решались обратиться к врачам с просьбой о чекапе. Опрошенные также рассказали, почему не хотят идти к врачам. 24% ответили, что не доверяют им, 20% не могут из-за отсутствия денег, еще 17% пожаловались на нехватку времени. 13% наотрез отказываются проходить профилактические осмотры. 41% не знает, когда их близкие проходили и планируют пройти осмотр.

Гендиректор Budu Денис Швецов считает, что маршрутизация пациента — одна из ключевых проблем российской медицинской системы: «Неудивительно, что в тонкостях получения медпомощи слабо ориентируются прежде всего молодые люди. Молодежь — во многом в силу юного возраста — зачастую сталкивается с потребностью в каком-либо сложном или многоступенчатом лечении сравнительно реже более возрастных пациентов. И первый опыт может оказаться весьма сложным». Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает: приток пациентов в частную медицину связан именно с «отточенностью» маршрутизации. По ее мнению, в пандемию люди ощутили ценность здоровья и отправились в коммерческие клиники с запросами на персональное медицинское сопровождение, превентивное выявление заболеваний, реабилитацию, диагностику: «Это совершенно необходимо на фоне общей невысокой информированности пациентов».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов соглашается, что в целом у россиян низкая медицинская грамотность. «Большинство ищет ответы на свои вопросы в интернете. Причем даже врачи в поликлиниках своим пациентам нередко говорят — ищите в интернете»,— сокрушается господин Власов. Он отмечает, что, например, в московском здравоохранении есть такое понятие, как личный кабинет пациента. Но даже там он не наполняется сотрудниками поликлиники информацией в необходимом объеме. В основном в личном кабинете находятся данные о результатах анализов пациента. «А должны быть доступны запись к врачам, назначения и даже напоминания, когда закончится препарат. Все это — вопросы к системе здравоохранения»,— негодует Ян Власов. По его мнению, без цифрового контура с едиными требованиями ко всем участникам здравоохранения для пациентов в части информирования и повышения грамотности «мало что изменится».

Наталья Костарнова