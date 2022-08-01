Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ликвидация безграмотностью

Более половины россиян не знают, как получить помощь в случае болезни

Социологические исследования показали: россияне имеют довольно смутное представление о том, куда обратиться за помощью в случае болезни. Хуже всего ориентируются в системе здравоохранения молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — к такому выводу, опросив 1,5 тыс. респондентов, пришли исследователи сервиса по управлению здоровьем Budu. Другое исследование, проведенное сервисом «Добро Mail.ru», показало, что только 14% россиян проходят полные обследования организма, потому что заботятся о здоровье, а 24% совсем не ходят к врачам, так как не доверяют им. Эксперты объясняют низкую медицинскую грамотность населения системными проблемами: сложностями с маршрутизацией пациентов и отсутствием «цифрового контура здравоохранения».

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Исследователи сервиса по управлению здоровьем Budu провели онлайн-анкетирование 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Они предложили участникам описать последовательность своих действий в нескольких типовых ситуациях, когда человеку требуется пройти обследование или получить медицинскую помощь. Оказалось, что почти две трети (63%) потенциальных пациентов не разбираются в специализациях врачей и не знают, куда и в каком порядке обращаться за помощью в государственных или частных клиниках. Хуже всего в российской медицинской системе ориентируется молодежь: 20% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет совсем не понимают, куда обращаться за помощью, а 40% знают лишь о ближайшей поликлинике или телефоне экстренных служб. Среди представителей следующей возрастной группы (25–34 лет) уже лишь 8% совсем не ориентируются в медицинской системе. Лучше всего разбираются в том, как получить квалифицированную медицинскую помощь, россияне в возрасте 45–54 лет: из них лишь 5% не понимают, к кому обращаться в случае недомогания.

Как выяснили авторы опроса, проблемы с маршрутизацией в медицине у россиян возникают не только на этапе первого обращения или выбора специалистов. Две трети опрошенных пожаловались на то, что «периодически» (54%) или «очень часто» (13%) сталкивались с ситуациями, когда врач в поликлинике не мог детально объяснить алгоритм получения квалифицированной помощи: какие анализы сдать (в том числе те, которые ОМС не предусмотрены), в какие клиники обращаться, какие методы лечения эффективны и наоборот.

Изменить ситуацию, по мнению 78% участников опроса, могли бы современные технологии и персональный подход медиков к каждому пациенту. Три четверти опрошенных (72%) указали, что хотели бы иметь возможность персонального медицинского сопровождения от первого обращения до полного выздоровления. Почти столько же — 67% — предпочли бы, чтобы навигация (подбор и направление пациента в клиники, контроль процесса обращений, напоминания о приеме) велась преимущественно в онлайне. Чаще других такой ответ давали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет.

Недостаток информации о медицине россияне компенсируют разными способами. Свыше трети (38%) обращаются за помощью и советом о здоровье к друзьям и знакомым. 35% ищут информацию в интернете. Каждый пятый (19%) участник опроса признался, что при первых симптомах любых недомоганий обращается к знакомому врачу. Лишь 10% идут за ответами в поликлинику, и только 3% записываются на онлайн-консультацию к врачу.

Выводы экспертов Budu подтверждает совместное исследование сервиса «Добро Mail.ru» и маркетинговой компании ResearchMe. Эксперты опросили более 2 тыс. человек старше 18 лет из крупных городов России. Большинство респондентов (66%) считают, что важно проходить чекап физического здоровья, а 73% когда-либо проходили медицинские осмотры даже без жалоб на самочувствие. Однако только 14% из них сделали это из заботы о здоровье, остальные — по необходимости (требование работодателя, учебного заведения и т. д.). Более трети (37%) опрошенных признались, что чекапы помогли им выявить серьезные заболевания на ранней стадии. 48% респондентов не решались обратиться к врачам с просьбой о чекапе. Опрошенные также рассказали, почему не хотят идти к врачам. 24% ответили, что не доверяют им, 20% не могут из-за отсутствия денег, еще 17% пожаловались на нехватку времени. 13% наотрез отказываются проходить профилактические осмотры. 41% не знает, когда их близкие проходили и планируют пройти осмотр.

Гендиректор Budu Денис Швецов считает, что маршрутизация пациента — одна из ключевых проблем российской медицинской системы: «Неудивительно, что в тонкостях получения медпомощи слабо ориентируются прежде всего молодые люди. Молодежь — во многом в силу юного возраста — зачастую сталкивается с потребностью в каком-либо сложном или многоступенчатом лечении сравнительно реже более возрастных пациентов. И первый опыт может оказаться весьма сложным». Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает: приток пациентов в частную медицину связан именно с «отточенностью» маршрутизации. По ее мнению, в пандемию люди ощутили ценность здоровья и отправились в коммерческие клиники с запросами на персональное медицинское сопровождение, превентивное выявление заболеваний, реабилитацию, диагностику: «Это совершенно необходимо на фоне общей невысокой информированности пациентов».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов соглашается, что в целом у россиян низкая медицинская грамотность. «Большинство ищет ответы на свои вопросы в интернете. Причем даже врачи в поликлиниках своим пациентам нередко говорят — ищите в интернете»,— сокрушается господин Власов. Он отмечает, что, например, в московском здравоохранении есть такое понятие, как личный кабинет пациента. Но даже там он не наполняется сотрудниками поликлиники информацией в необходимом объеме. В основном в личном кабинете находятся данные о результатах анализов пациента. «А должны быть доступны запись к врачам, назначения и даже напоминания, когда закончится препарат. Все это — вопросы к системе здравоохранения»,— негодует Ян Власов. По его мнению, без цифрового контура с едиными требованиями ко всем участникам здравоохранения для пациентов в части информирования и повышения грамотности «мало что изменится».

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...