Банки вспомнили о вкладчиках

Крупные банки запускают временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой» — преимущественно для новых клиентов. Эксперты не связывают рост ставок с проблемами в ликвидности, что, впрочем, в условиях отсутствия отчетностей оценить невозможно. Но в сентябре банкиры ожидают дальнейшего роста кредитования, а это требует наращивания портфеля пассивов, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%. «Промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке. В Альфа-банке действует ставка для «новых денег» на уровне 9% годовых (на трехлетнем сроке). ХКФ-банк предлагает 8,75%, в Совкомбанке состоятельным клиентам дают 8,7% годовых. В ФК «Открытие» для новых вкладчиков действует спецпредложение до 8% годовых. «Русский стандарт» готов платить 8,25% на крупные суммы — от 300 тыс. руб., Абсолют-банк — ту же ставку на суммы от 10 тыс. руб. Традиционно ставки выше ключевой можно встретить в небольших по размеру и региональных банках (АТБ — 8,2%, Кредит Европа банк — 9,15%).

Повышенные ставки по вкладам нужны банкам, чтобы собрать ликвидность в преддверии роста кредитования в сентябре.

«С конца августа и в сентябре начинается повышенная активность в продажах кредитных продуктов, что влечет больший спрос на привлечение средств физлиц»,— поясняет директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов ХКФ-банка Игорь Кривонос, в этот период банк традиционно выходит с промопредложениями по вкладам. Об этом говорят и в Абсолют-банке. «Мы видим мощный спрос на кредиты по всем направлениям, и ставки позволяют расти при таком фондировании»,— отмечает первый зампред правления Сергей Хотимский.

Исходя из прогноза инфляции и ожидания по ключевой ставке максимальная доходность предлагается по коротким вкладам — до полугода, в то время как по среднесрочным и долгосрочным вкладам ставки существенно ниже, уточняет зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. Но клиенты сейчас строят свою стратегию на более долгосрочный период в отличие от первого полугодия, говорит замначальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина. В банке считают, что в ближайшее время основным трендом станет рост срока размещения вкладов.

Более высокая ставка означает возможность привлечь вклады в короткие сроки, при этом она может быть компенсирована увеличенной доходностью розничных кредитов, считает управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

Коррекция условий по вкладам говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают на вклады населения как на стабильный источник фондирования и стремятся не допустить их оттока, полагает независимый банковский эксперт Ольга Ульянова.

Ситуация на денежных рынках стабилизировалась, поясняет она: «Заканчивается сезон отпусков, и многие, особенно состоятельные клиенты, именно сейчас находятся в процессе принятия решений о том, что делать с накоплениями». С точки зрения конкуренции различных подходов к накоплению и инвестированию средств, добавляет эксперт, ситуация «чем-то похожа на 2021 год, когда банки боролись за деньги вкладчиков на фоне доступной ипотеки и привлекательного рынка ценных бумаг».

Весной конкурентное преимущество банковских вкладов выглядело неоспоримым: ставки были двузначными, а риски потери средств в большинстве случаев минимальны, отмечает госпожа Ульянова. Но сейчас риски вложений в ценные бумаги и недвижимость становятся более приемлемыми, поэтому банки «продолжат осторожно корректировать условия по вкладам», считает она. По мнению Ольги Ульяновой, текущие единичные действия могут запустить «серию ответных движений со стороны конкурентов».

Ольга Шерункова