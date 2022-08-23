Банки вспомнили о вкладчиках

Крупные банки запускают временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой» — преимущественно для новых клиентов. Эксперты не связывают рост ставок с проблемами в ликвидности, что, впрочем, в условиях отсутствия отчетностей оценить невозможно. Но в сентябре банкиры ожидают дальнейшего роста кредитования, а это требует наращивания портфеля пассивов, отмечают участники рынка.
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Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%. «Промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке. В Альфа-банке действует ставка для «новых денег» на уровне 9% годовых (на трехлетнем сроке). ХКФ-банк предлагает 8,75%, в Совкомбанке состоятельным клиентам дают 8,7% годовых. В ФК «Открытие» для новых вкладчиков действует спецпредложение до 8% годовых. «Русский стандарт» готов платить 8,25% на крупные суммы — от 300 тыс. руб., Абсолют-банк — ту же ставку на суммы от 10 тыс. руб. Традиционно ставки выше ключевой можно встретить в небольших по размеру и региональных банках (АТБ — 8,2%, Кредит Европа банк — 9,15%).
Повышенные ставки по вкладам нужны банкам, чтобы собрать ликвидность в преддверии роста кредитования в сентябре.
«С конца августа и в сентябре начинается повышенная активность в продажах кредитных продуктов, что влечет больший спрос на привлечение средств физлиц»,— поясняет директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов ХКФ-банка Игорь Кривонос, в этот период банк традиционно выходит с промопредложениями по вкладам. Об этом говорят и в Абсолют-банке. «Мы видим мощный спрос на кредиты по всем направлениям, и ставки позволяют расти при таком фондировании»,— отмечает первый зампред правления Сергей Хотимский.
Исходя из прогноза инфляции и ожидания по ключевой ставке максимальная доходность предлагается по коротким вкладам — до полугода, в то время как по среднесрочным и долгосрочным вкладам ставки существенно ниже, уточняет зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. Но клиенты сейчас строят свою стратегию на более долгосрочный период в отличие от первого полугодия, говорит замначальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина. В банке считают, что в ближайшее время основным трендом станет рост срока размещения вкладов.
Более высокая ставка означает возможность привлечь вклады в короткие сроки, при этом она может быть компенсирована увеличенной доходностью розничных кредитов, считает управляющий директор НКР Михаил Доронкин.
Коррекция условий по вкладам говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают на вклады населения как на стабильный источник фондирования и стремятся не допустить их оттока, полагает независимый банковский эксперт Ольга Ульянова.
Ситуация на денежных рынках стабилизировалась, поясняет она: «Заканчивается сезон отпусков, и многие, особенно состоятельные клиенты, именно сейчас находятся в процессе принятия решений о том, что делать с накоплениями». С точки зрения конкуренции различных подходов к накоплению и инвестированию средств, добавляет эксперт, ситуация «чем-то похожа на 2021 год, когда банки боролись за деньги вкладчиков на фоне доступной ипотеки и привлекательного рынка ценных бумаг».
Весной конкурентное преимущество банковских вкладов выглядело неоспоримым: ставки были двузначными, а риски потери средств в большинстве случаев минимальны, отмечает госпожа Ульянова. Но сейчас риски вложений в ценные бумаги и недвижимость становятся более приемлемыми, поэтому банки «продолжат осторожно корректировать условия по вкладам», считает она. По мнению Ольги Ульяновой, текущие единичные действия могут запустить «серию ответных движений со стороны конкурентов».