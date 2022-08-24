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Коммерсантъ FM
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Установи и точка

Список обязательных сервисов для Smart TV предлагают расширить

Спутниковый оператор «Триколор» просит расширить число онлайн-кинотеатров, предустанавливаемых на ввозимые в Россию Smart TV, минимум до 15. Нынешний список, по мнению компании, негативно сказывается на конкуренции. Власти уже расширили перечень до 13 ТВ-приложений, включив в него Rutube и «VK Видео». Но эти платформы ориентированы на короткие видео, которые смотрят в основном на смартфонах, отмечают эксперты.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор») предложила Минцифры расширить перечень приложений, обязательных для предустановки на телевизоры с функцией Smart TV, c 10 до 15. Это следует из отзыва к проекту постановления правительства от 18 ноября 2020 года, разработанному Минцифры. Документ опубликован для общественного обсуждения 21 июля и должен вступить в силу с 1 октября 2023 года. Проект касается обязательной предустановки магазина приложений RuStore (VK) на ввозимые в РФ гаджеты. Закон о предустановке отечественного софта был принят в ноябре 2019 года. Он предусматривает установку производителями смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV разных классов российского ПО.

Свою позицию «Триколор» объясняет тем, что сейчас в перечень предустановки для ТВ входят самые востребованные сервисы либо ресурсы компаний с госучастием: «Это ведет к нарушению здоровой конкуренции». Директор по работе с госорганами «Триколор» Владимир Трунов пояснил “Ъ”, что критерии отбора приложений для предустановки непрозрачны. По его мнению, в период кризиса предустановка «должна быть инструментом поддержки частных компаний, а не усиливать и без того доминирующее положение крупных игроков». Увеличение количества позиций хотя бы до 15 позволит игрокам «побороться за право получить дополнительный стимул развития сервисов», считает господин Трунов. В Минцифры отметили, что предложение «Триколора» «рассмотрено и учтено при доработке акта».

Перечень обязательных для предустановки приложений на Smart TV уже расширен с 10 до 13 сервисов с 2021 года распоряжением правительства от 22 августа. В него, помимо обязательных ранее «Яндекса», онлайн-кинотеатров ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, more.tv, Start, приложения «Первого канала», НТВ, вошли Rutube, «VK Видео» и «Смотрим» (ВГТРК). Приложение «Триколора» в список не попало. Онлайн-кинотеатр спутникового оператора, по данным TelecomDaly, занимает 13-е место на рынке по выручке (если не учитывать ушедшие из РФ Netflix и Megogo) с долей 0,8%.

Для Rutube попадание в список — это возможность быстрого и еще более легкого доступа ко всем российским пользователям, на которых ориентирована платформа, ответили в пресс-службе компании. В VK отказались от комментариев. В «Амедиатеке», «СТС медиа» (не попали в предустановку) не ответили “Ъ”. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает нелогичным включение в реестр «VK Видео» и Rutube, но не «Триколора»: «"VK Видео" и Rutube известны короткими видео, которые чаще смотрят с экрана смартфонов и планшетов, чем с телевизора, поэтому сервисам предустановка на Smart TV не поможет».

Предыдущий опыт предустановок приложений показывает, что для подавляющего большинства сервисов это хороший старт и небольшой прирост аудитории, но не более, считает источник “Ъ” в одной из стриминговых платформ. С ним не согласен гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Предустановка помогает в продвижении, особенно если речь идет о новом ресурсе. "Триколор" начал активно развивать сервис только в прошлом году». По оценке эксперта, несмотря на уход зарубежных сервисов, конкуренция на рынке остается острой. По данным TelecomDaily, выручка легальных онлайн-видеосервисов в России за первое полугодие составила 25,9 млрд руб., что всего на 5% выше, чем годом ранее.

Анастасия Гаврилюк

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