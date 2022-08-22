Оборонный НИИ оказался на распродаже

В рамках банкротства IT-подрядчика Минобороны АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления», который входит в «Ростех», началась продажа имущества. Кроме особняка в центре Москвы на торги выставят патенты на изобретения и права на специализированные операционные системы. В «Ростехе» не видят рисков потери разработок. Юристы уточняют, что конкурсный управляющий обязан выставить на торги все имущество, но допуск к покупке может быть предоставлен ограниченному числу претендентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно данным ЕФРСБ, имущество АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ), который в январе 2022 года признан банкротом (сумма требований кредиторов составила около 5 млрд руб.), начали выставлять на торги в рамках конкурсного производства.

Ближайшие торги, на которых конкурсный управляющий попытается продать основное здание НИИ (расположено в центре Москвы на пересечении улицы Малой Бронной и Тверского бульвара, площадь объекта — 7 тыс. кв. м), назначены на 23 сентября, начальная цена — 1,6 млрд руб. На торги будут выставлены не только материальные активы ЦНИИ (оборудование, мебель, компьютеры), но также программное обеспечение, патенты и иная интеллектуальная собственность.

ЦНИИ ЭИСУ основан в 1969 году. До 2014 года организация была в ведении Минобороны, а затем перешла к «Ростеху». На безе ЦНИИ планировалось создать кластер робототехники. Судя по данным сайта института, он в основном занимался разработкой решений для оборонно-промышленного комплекса, например бортовых систем «свой-чужой», специальных ОС «Заря» и «Рассвет», систем управления базами данных, программного комплекса «Интеграция», чтобы «объединить системы управления российскими войсками и коалиционных сил союзных государств в единое информационное пространство».

Исходя из протокола оценки имущества должника, опытно-конструкторская работа (ОКР) по проекту «Заря» перед торгами оценена в 4,9 млн руб., ОКР «Рассвет» — в 1,8 млн руб., ОКР «Интеграция-А» (работа, выполненная в рамках проекта «Интеграция») — в 16,9 млн руб., патент на изобретение «свой-чужой» — в 15 тыс. руб. Всего в графе «нематериальные активы» 39 позиций на 172 млн руб.

Как объяснил “Ъ” конкурсный управляющий банкрота Павел Епифанов, в рамках реализации имущества на торги будут выставлены не результаты опытно-конструкторских работ, а права на продукты, произведенные в рамках их выполнения: операционные системы и иной софт. «На торги выставлено только ПО, права на которое принадлежат ЦНИИ ЭИСУ, они не содержат сведения с особым режимом секретности, их продажа не может нанести ущерб безопасности»,— заверили в «Ростехе».

Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что, если ЦНИИ в рамках госзаказа разрабатывал какое-либо ПО, права на него нельзя продать с торгов. «В конкурсную массу может попасть только программный код, который создавался институтом для себя, либо права на который были приобретены ЦНИИ любым законным способом, либо это был код, который создавался для ЦНИИ по его заданию подрядчиками»,— говорит он. Тот, кто купит эти права, фактически станет полноправным собственником ПО, то есть сможет развивать код, менять его, продавать, дарить или передавать права на его использование по лицензии, как это делают Microsoft или любая другая компания, говорит юрист.

Арбитражный управляющий Анатолий Селищев подчеркивает, что закон о банкротстве обязывает управляющего включить все активы в конкурсную массу и продать на торгах. «Разработки без грифа секретности могут быть проданы в общем порядке. Если же они ограничены в обороте, то реализуются на закрытых торгах, куда допускаются только лица, имеющие право приобретать такое имущество и распоряжаться им»,— уточняет управляющий партнер АБ «РИ-Консалтинг» Елена Гладышева. В случае продажи разработок, содержащих гостайну, добавляет юрист, их могут купить только лица с допуском к ней, например НИИ, конструкторские бюро, компании ВПК.

Судя по информации в ЕФРСБ, торги по продаже активов ЦНИИ ЭИСУ проводятся на открытом конкурсе, значит, перечисленное имущество не ограничено в обороте, полагает руководитель практики разрешения споров Savina Legal Артем Баринов. Он поясняет, что, в отличие от аукциона, участник конкурса должен не только предложить наивысшую цену, но и гарантировать выполнение условий — «в случае со стратегическими предприятиями это сохранение целевого назначения имущества и выполнение договоров должника, связанных с выполнением работ по гособоронзаказу, обеспечением нужд по обороноспособности».

Никита Королев, Анна Занина