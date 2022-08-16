Бывшего следователя готовят для прокуратуры

Как стало известно “Ъ”, СКР предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему следователю московского главка комитета Левону Агаджаняну. Ему инкриминируются фальсификация доказательств, злоупотребление должностными полномочиями и привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц. Все эти преступления, по версии СКР, обвиняемый совершил при расследовании обстоятельств перестрелки в башне ОКО в «Москва-Сити» в 2017 году, в результате которой погиб один человек и были ранены еще пять. Корыстного мотива в действиях фигуранта СКР не нашел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Левон Агаджанян

Фото: Пресс-служба Басманного суда Левон Агаджанян

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Процедура предъявления в окончательной редакции, по данным “Ъ”, несколько раз переносилась, состоялась в итоге 15 августа в СИЗО «Матросская Тишина», где уже полтора года содержится Левон Агаджанян, и завершилась лишь поздно вечером. Содержание обвинения за время расследования, по данным источников “Ъ”, не изменилось: господину Агаджаняну вменяются в вину злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) и привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц (ст. 299 УК РФ).

Уголовное дело в отношении некогда одного из лучших сотрудников московского управления СКР было возбуждено 17 декабря 2020 года, а затем господин Агаджанян был задержан оперативниками ФСБ. К этому времени он, уже уволившись со скандалом из СКР, работал адвокатом. Господину Агаджаняну было предъявлено обвинение, а Басманный суд его арестовал.

Напомним, претензии СКР к бывшему коллеге связаны с расследованием дела о перестрелке в «Москва-Сити», которое он принял к производству 20 ноября 2017 года. Конфликт в башне ОКО произошел за три дня до этого. Как не раз рассказывал “Ъ”, охранники совладельца башни Гавриила Юшваева повздорили с чоповцами, следившими за порядком на торжестве по случаю юбилея авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова, который отмечали на четвертом этаже. Ссора, которую пытались погасить дежурившие поблизости сотрудники Росгвардии, перешла в перестрелку, начатую телохранителями бизнесмена Юшваева (трое из них уже осуждены).

Уголовное дело было возбуждено по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Однако позже Левон Агаджанян, желая, по версии СКР, оказать услугу Гавриилу Юшваеву, неожиданно изменил точку зрения на произошедшие события и попытался преуменьшить роль в перестрелке ее настоящих зачинщиков. Для этого Левон Агаджанян, говорится в материалах дела, решил фальсифицировать доказательства. Так, по результатам допроса Гавриила Юшваева господин Агаджанян «установил», что глава охраны бизнесмена Магомед Исмаилов не отдавал приказа стрелять, а лишь был одним из гостей вечеринки, хотя свидетели говорили противоположное. А спустя еще пару недель следователь предложил одному из очевидцев поменять свои показания, исключив из них упоминание о том, что в перестрелке принимали участие охранники господина Юшваева, а Магомед Исмаилов после окончания стрельбы на четвертом этаже здания убирал за пояс «предмет, похожий» на оружие. Когда же свидетель отказался это сделать и вызвался подтвердить свои слова на очной ставке, следователь Агаджанян написал липовый рапорт о том, что очевидец событий от очной ставки якобы уклонился.

Чоповцу, который рассказал на допросе, что Исмаилов забрал табельный ПМ, принадлежащий раненому росгвардейцу, следователь пригрозил, что привлечет его к уголовной ответственности, если тот будет настаивать на своих словах. Помимо этого, считает следствие, Левон Агаджанян уничтожал и подтасовывал вещественные доказательства, в том числе пули, извлеченные из тел потерпевших, а также гильзы, собранные на месте перестрелки. Кстати, в СКР заподозрили бывшего коллегу в фальсификации после того, как один из чоповцев рассказал, что стрелял на четвертом этаже здания, а в материалах Левона Агаджаняна говорилось, что гильзы от пистолета охранника нашли на первом. В результате всех этих манипуляций весной 2018 года следователь Агаджанян обвинил в развязывании стрельбы в «Москва-Сити» сотрудников Росгвардии и чоповцев, включив в их число фигурантов и погибшего охранника Платона Койду. Телохранители господина Юшваева были признаны потерпевшими. Однако после этого в дело вмешалась Генпрокуратура, а материалы расследования забрал центральный аппарат СКР. Дело в отношении спецназовцев и охранников было закрыто в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, а телохранители бизнесмена Юшваева в итоге получили внушительные сроки.

Вину экс-следователь не признает, говоря, что речь может идти лишь о непреднамеренных ошибках при расследовании. Получить комментарии у его адвокатов не удалось.

Владислав Трифонов