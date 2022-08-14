«Манчестер Юнайтед» свалился на сто лет назад

Наиболее громким событием уикенда в мировом футболе стало разгромное, со счетом 0:4, поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда» во втором туре чемпионата Англии. Результат команды Эрика тен Хага столь ошеломляющий, что букмекеры уже ждут скорого увольнения голландца, показавшего худший старт среди всех свеженазначенных тренеров МЮ за сто с лишним лет, а болельщики клуба обвиняют владельцев «Юнайтед» — семью Глейзер — в том, что на протяжении многих лет они разваливали команду, не вкладываясь в ее развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг с футболистами

Фото: Action Images, Reuters Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг с футболистами

Фото: Action Images, Reuters

В английском футболе нет сейчас, наверное, более обескураженного человека, чем главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Манчестерцев он возглавил в июне, совершив большой карьерный скачок, что стало возможным благодаря заработанной им за время работы с «Аяксом» репутации специалиста, умеющего давать результат, не располагая топовыми игроками. В МЮ с его мощным составом от тен Хага ждали, по всей видимости, быстрого опровержения тезиса о том, что клуб болен. Так говорил предшественник тен Хага Ральф Рангник. Он отмечал, что команде требуется «операция на открытом сердце», а не консервативное лечение. Но его слова были восприняты как попытка переложить ответственность за осечки на игроков. После визита «Манчестер Юнайтед» в гости к «Брентфорду» слова Рангника уже не кажутся преувеличением. Хозяевам ведь потребовалось всего 35 минут, чтобы разбить противника, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

По итогам матча можно было бы обвинить во всех тяжких, например, голкипера манчестерцев Давида де Хеа.

Первый гол на его совести — мяч после несильного удара Джоша да Силвы пролетел у вратаря под руками.

Не прошло и десяти минут, как де Хеа выдал мяч в борьбу, последовал перехват — и Матиас Йенсен удвоил счет. А в третьем мяче, влетевшем в ворота гостей, можно винить Лисандро Мартинеса — самое дорогое летнее приобретение манчестерцев («Аякс» получил за него €57 млн), которому, по-видимому, не хватило габаритов, чтобы остановить бившего в падении Бена Ми. По крайней мере легенда манчестерского клуба Гарри Невилл после матча негодовал по поводу решения Эрика тен Хага выставить на игру столь низкорослый состав. Разве что четвертый мяч никак не спишешь на чью-то ошибку. Тут во всей красе проявил себя «Манчестер Юнайтед» целиком, позволив хозяевам в две передачи доставить мяч от одной штрафной к другой и вывести на удар Бриана Мбемо.

После матча Эрик тен Хаг взял вину за провал на себя, но все же сводил разговор с журналистами к тому, что команда не выполнила план на игру. Она его, по словам тренера, выбросила в мусорку. Тен Хаг отмечал, что для достижения результата игроки должны выкладываться — и индивидуально, и коллективно.

И видимо, для доведения своего видения до футболистов отменил послематчевый выходной и погнал команду на тренировку.

Наставнику манчестерцев есть о чем беспокоиться. Он ведь уже вписал свое имя в ту часть истории «Манчестер Юнайтед», попадать в которую явно не хотел. Манчестерцы, напомним, проиграли и стартовый матч первенства («Брайтону» — 1:2), и, таким образом, тен Хаг стал первым за 101 год тренером «Манчестер Юнайтед», проигравшим два первых официальных матча после назначения на должность. В 1921-м такой же результат команда показала при Джоне Чемпене. Правда, такой же, из двух поражений, старт манчестерцы выдали и в 1992 году при Алексе Фергюсоне (шотландец к тому моменту уже шесть лет возглавлял команду) и, как и сейчас, опустились на последнее место, но затем взяли и стали чемпионами. Но если осечки при Фергюсоне носили все же эпизодический характер, то при тен Хаге, возможно, они носят характер системный.

Похоже, состав команды попросту не подходит под требования тренера, а его стремление переделать звезд, например Криштиану Роналду, сродни попытке на ходу менять колесо на несущейся по трассе машине.

Показательна в этом плане статистика злополучной встречи с «Брентфордом». «Манчестер Юнайтед», что называется, не бежал. А ведь команды тен Хага всегда были и бегающими, и прессингующими. В сумме игроки гостей за игру пробежали 95,6 км против 109,4 км у соперника. Если сравнивать команды по количеству выданных их игроками рывков, то перевес «Брентфорда» будет еще более впечатляющим — 90 против 65. Или взять эпизоды, в которых команды показывали высокий прессинг,— «Брентфорд» применил его 21 раз, «Манчестер Юнайтед» — только семь.

На случившееся жестко отреагировал клуб болельщиков «Манчестер Юнайтед» (Manchester United Supporters' Trust), в заявлении которого отмечается, что произошедшее является итогом решений, принимавшихся владельцами клуба, семьей Глейзер, с 2013 года, когда команду покинул Алекс Фергюсон. Гарри Невилл, в свою очередь, заметил, что политика недофинансирования клуба, проводимая Глейзерами, поставила «Манчестер Юнайтед» в сложнейшее положение. В итоге, считает он, сложилась парадоксальная ситуация: сейчас деньги есть, но топовые игроки просто не хотят ехать в «Манчестер Юнайтед» даже на хорошие зарплаты, потому что не верят в перспективы клуба.

Добавим, что после матча букмекеры резко пересмотрели котировки на то, кто станет первым в сезоне тренером команды Английской премьер-лиги (АПЛ), потерявшим работу. До встречи с «Брентфордом» Betfair принимала ставки на то, что им будет Эрик тен Хаг с коэффициентом 34,0. То есть позиции тренера оценивались как очень прочные. После игры коэффициент составил уже 7,5, и тен Хаг замкнул тройку основных претендентов на увольнение. Хуже, чем у него, Betfair оценивает только положение Фрэнка Лэмпарда, «Эвертон» которого также стартовал с двух поражений (4,33), и наставника «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля (3,0).

Александр Петров