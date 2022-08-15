Криштиану Роналду открыли дорогу

Криштиану Роналду все-таки может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна — в Англии оно завершается 1 сентября. Как сообщает издание The Athletic, главный тренер манчестерцев Эрик тен Хаг, ранее противившийся идее продажи португальца, теперь готов с ним расстаться. Перемена в настроении голландца случилась после скандального поражения «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда» (0:4) во втором туре чемпионата Англии. Впрочем, согласие господина тен Хага на уход 37-летнего форварда не гарантирует, что он и вправду уйдет. Клубное руководство увязывает перспективу продажи Криштиану Роналду с подписанием контракта с форвардом ему на замену. Пока очереди из желающих присоединиться к манчестерцам не наблюдается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг (слева) готов указать Криштиану Роналду на дверь

Фото: Ian Hodgson / PA Images / Getty Images Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг (слева) готов указать Криштиану Роналду на дверь

Фото: Ian Hodgson / PA Images / Getty Images

Поражение «Манчестер Юнайтед» в воскресном матче второго тура чемпионата Английской премьер-лиги против «Брентфорда» (уже к 35-й минуте манчестерцы пропустили четыре безответных мяча) помимо сугубо эмоциональных последствий (фаны «Манчестер Юнайтед» назвали случившееся позором) может иметь и последствия вполне практические. Издание The Athletic со ссылкой на источники в клубе сообщает, что провал в Брентфорде настолько впечатлил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага (это поражение вписало его имя в историю клуба — он первый c 1921 года тренер, проигравший два первых официальных матча после назначения на должность), что он изменил свое мнение относительно перспектив сотрудничества с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Издание утверждает, что теперь господин тен Хаг не против продажи 37-летнего португальца.

Напомним, что Криштиану Роналду пропустил все предсезонные сборы «Манчестер Юнайтед» (по официальной версии, по неким семейным причинам). Из его окружения поступали сведения, что он хочет сменить клуб, поскольку манчестерцы не добились права выступить в Лиге чемпионов. Руководство клуба, однако, настояло на возвращении игрока. Но теперь Криштиану Роналду, утверждает The Athletic, всячески подчеркивает свое скептическое отношение к команде. Начиная с того, что обедает в столовой на базе клуба за отдельным столом, заканчивая тем, что саркастически аплодирует заданиям Эрика тен Хага на тренировках. Отметим, что голландец известен как приверженец максимально интенсивных тренировок — на следующий день после поражения от «Брентфорда» он заставил команду бежать 15-километровый кросс на 30-градусной жаре.

В целом, считают источники The Athletic, Криштиану Роналду хотя и полностью выполняет свои обязательства в ходе тренировочного процесса, все же создает весьма тяжелую обстановку в коллективе. А значит, есть все основания его продать.

Однако в руководстве клуба пока не намерены расставаться с португальцем. «Позиция клуба по этому вопросу не изменилась»,— сообщил Sky Sports источник в «Манчестер Юнайтед».

Такая позиция, полагает источник The Athletic, продиктована тем, что манчестерцам на данный момент просто некем заменить португальца в передней линии. Предполагавшаяся покупка Марко Арнаутовича («Болонья») сорвалась. То же самое случилось в истории с Беньямином Шешко («Лейпциг»). Неясными остаются перспективы покупки Альваро Мораты (принадлежит «Атлетико», играет на правах аренды в «Ювентусе»). Источники утверждают, что в поисках форварда манчестерцы идут уже обходными путями, а именно с помощью третьих лиц пытаются найти контакт с Мауро Икарди (ПСЖ) и даже 35-летним Джейми Варди, вроде бы планировавшим до конца карьеры играть в «Лестере».

Добавим, что спрос на услуги Криштиану Роналду, несмотря на его возраст, имеется. Так, в середине июля испанское издание AS сообщало, что один из клубов из Саудовской Аравии готов заплатить португальцу $250 млн за два сезона. Кроме того, сообщалось о готовности арабской команды выкупить контракт Криштиану Роналду за $30 млн и потратить до $20 млн на агентские услуги.

Александр Петров