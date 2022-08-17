В «Торпедо» ставка на отставки

Московское «Торпедо», вернувшееся в премьер-лигу после длительного скитания по низшим дивизионам, но провалившее стартовый отрезок сезона, решило расстаться с главным тренером Александром Бородюком. Кроме того, своих постов лишились президент клуба Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин. К ближайшему матчу чемпионата России против «Зенита» команду будет готовить помощник Бородюка Андрей Каряка, но, по всей видимости, в скором времени ее возглавит другой специалист. А руководство клубом возьмет на себя директор по стратегическому развитию Илья Геркус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк крайне неудачно начал работу в премьер-лиге и был отправлен в отставку

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк крайне неудачно начал работу в премьер-лиге и был отправлен в отставку

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) произошла очередная, уже третья по счету, тренерская отставка. По информации издания «Спорт-Экспресс», вот-вот будет официально объявлено об уходе из «Торпедо» Александра Бородюка. Тем более что его отставка, что называется, назревала. Это Сергея Юрана по непонятным причинам убрали из «Химок» после того, как они набрали семь очков, а увольнение Бородюка, как и ранее Игоря Шалимова из «Урала», легко объясняется крайне неудачным стартом в чемпионате. Москвичи потерпели четыре поражения, пропустили уже 12 мячей при всего трех забитых и смогли записать себе в актив лишь ничью с «Крыльями Советов». Как следствие, сейчас они находятся на 15-м месте, очков минимум, а впереди тяжелейшие матчи с «Зенитом», «Краснодаром», «Ростовом». Словом, положение критическое, из которого обычно пытаются выкарабкаться с помощью радикальных решений.

Несмотря на огромный тренерский багаж, в том числе долгую работу в сборной России, клубную карьеру Александра Бородюка, в которой и было-то всего три команды, включая казахстанский «Кайрат» и австрийский «Хорн», нельзя назвать успешной. Только вроде бы у него появился шанс сверкнуть с «Торпедо», привел черно-белых к победе в первом дивизионе, но сделать переход на более высокий уровень оказалось куда сложнее.

И ладно бы вся проблема заключалась в потерянных на старте чемпионата очках, команда Бородюка по игре не дотягивала до премьер-лиги — и это практически единодушное мнение специалистов.

Похоже, в клубе неправильно оценили возможности состава, который завоевал путевку в класс сильнейших. Например, откровенно растерялся в РПЛ лучший игрок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Мухаммад Султонов, забивший в прошлом сезоне 15 мячей и отдавший 12 результативных передач. То же самое можно сказать про второго бомбардира «Торпедо» в ФНЛ Амура Калмыкова, и Давид Караев, которого взяли из «СКА-Хабаровска» для усиления атаки, отметился пока одним голом. Уже не тянут на уровне премьер-лиги и торпедовские «деды» — 35-летний Александр Рязанцев и 39-летний Игорь Лебеденко. И даже приглашение двух опытных защитников, участников чемпионата мира 2018 года Ильи Кутепова и Игоря Смольникова, Бородюку не помогло. Тот же Кутепов в своем первом матче с «Оренбургом» схлопотал красную карточку, да и единственный гол прилетел из-под него. Вдобавок ко всему в этой встрече травмировался основной вратарь Виталий Ботнарь и, судя по всему, надолго выбыл из строя.

Конечно, ответственность за провал несет не только главный тренер. Комплектование состава входит в обязанности спортивного директора, а занимающий этот пост в «Торпедо» Максим Ляпин явно с ними не справился. Опять же, что было хорошо для ФНЛ, для РПЛ зачастую, как говорится, смерть. Неудивительно, что, по информации тех же источников, сообщивших об отставке Бородюка, вместе с главным тренером клуб покинул и директор Ляпин. Провальный старт сезона стоил должности даже президенту «Торпедо» Денису Маслову, который получил ее в июне 2020 года. В его послужном списке также значится работа генеральным директором «Крыльев Советов», исполнительным директором «Нижнего Новгорода» и «Амкара», причем пермский клуб фактически при нем прекратил свое существование по финансовым причинам, а сейчас после перерегистрации выступает во втором дивизионе. По итогам прошлого сезона Маслова признали лучшим менеджером ФНЛ, и в общем-то он тоже занимался не только администрированием, но и спортивным направлением. Так что вину за неудачи в премьер-лиге возложили и на него.

Теперь исправлять ситуацию предстоит Илье Геркусу, который совсем недавно пришел в «Торпедо» на позицию директора по стратегическому развитию. И такое решение совета директоров клуба тоже напрашивалось, учитывая, что он уже проявил свои менеджерские способности, будучи президентом «Локомотива» с лета 2016 по 2018 год, когда железнодорожники выиграли Кубок, а потом и чемпионат России. Геркус, скорее всего, будет новым президентом «Торпедо».

Грядут назначения и в тренерском штабе. Наиболее вероятными кандидатами на освободившийся пост после отставки Бородюка считаются Александр Кержаков, Игорь Черевченко и Сергей Юран. Впрочем, у первого маловато опыта — по сезону в «Томи» и «Нижнем Новгороде». Второй претендент имеет «локомотивские» корни, что определенно может сыграть свою роль, а в последние годы возглавлял тульский «Арсенал» и «Химки». Ну а Юран уже сменил больше дюжины клубов, нигде подолгу не задерживаясь, но он здорово начал этот чемпионат с химчанами и, видимо, пребывает в оптимальном тренерском тонусе.

Александр Ильин