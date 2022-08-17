Коммунист за СВО ответил

Бюро приморского крайкома КПРФ приняло решение отозвать документы о выдвижении кандидата в депутаты думы Владивостока Павла Ижко. Ему поставлена в вину неспособность «внятно объяснить» избирателям позицию Компартии относительно военной спецоперации на Украине: на одной из предвыборных встреч кандидат заявил, что средств на решение социальных проблем горожан не хватает, потому что они идут «силовому блоку». Сам коммунист сначала попытался объяснить товарищам «свое понимание марксизма-ленинизма», однако потом все же покаялся, сообщив, что его спровоцировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Руководство приморской ячейки КПРФ решило отозвать выдвижение кандидата в думу Владивостока по 28-му одномандатному округу председателя ТСЖ «Часовитина 17» 35-летнего Павла Ижко. 15 августа соответствующий документ направлен в избирком. «Ижко не смог на встрече с избирателями внятно и грамотно объяснить позицию нашей партии относительно спецоперации, не заявил, что КПРФ ее поддерживает. В этой связи мы решили, что он не может представлять партию в гордуме»,— объяснил “Ъ” позицию бюро первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев. Он добавил, что вопрос об исключении господина Ижко из Компартии не поднимался.

На видеоролике, выложенном 12 августа в соцсетях, Павел Ижко отвечает на вопросы избирателей и в том числе приводит свою версию дефицита городского бюджета. Средств на решение социальных проблем не хватает, потому что деньги идут «силовому блоку», а специальная военная операция выгодна «правящему классу», объясняет кандидат в депутаты.

Павел Ижко не ответил на звонки “Ъ”. «Он был на встрече с активом партии, которая состоялась после заседания бюро. Ижко пытался объяснить позицию своим пониманием марксизма-ленинизма, но затем признал ошибку и заявил, что его спровоцировали на неудачные заявления»,— говорит источник “Ъ” в крайкоме КПРФ. «Документ об отзыве кандидатуры Ижко в окружной избирком поступил. Комиссия будет его рассматривать»,— сказала “Ъ” председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких. По данным ГАС «Выборы», на текущий момент господин Ижко уже утратил статус зарегистрированного кандидата.

Интересно, что ранее именно в Приморье случилось несколько резонансных скандалов с депутатами от КПРФ различных уровней, публично усомнившихся в целесообразности специальной военной операции РФ на Украине. Например, в конце февраля депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков подал заявление о выходе из Компартии, заявив, что не согласен с позицией ее руководства по поводу спецоперации. «Оно фактически поддержало военные действия на Украине, использование российских войск на территории соседнего государства. А я против войны в принципе»,— объяснял “Ъ” свой демарш господин Каменщиков. Позднее стало известно, что он покинул территорию России и был задержан на границе США при попытке перебраться в эту страну.

А 27 мая член фракции КПРФ законодательного собрания Приморья Леонид Васюкевич зачитал на заседании парламента обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить спецоперацию, за что был исключен из фракции (в партии он не состоял) и позднее оштрафован на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации армии. «Официальная позиция КПРФ: мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины»,— объяснял “Ъ” первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев.

Отношение к спецоперации становилось камнем преткновения для коммунистов и в других регионах России. Например, в начале августа депутат курганской гордумы Иван Камшилов сообщил о визите полицейских, которые нашли признаки дискредитации вооруженных сил РФ на его странице в «ВКонтакте». А экс-депутата гордумы Екатеринбурга и свердловского заксобрания от КПРФ Нафика Фамиева уже трижды оштрафовали по этой статье за антивоенные посты в соцсетях на общую сумму 105 тыс. руб.

Алексей Чернышев, Владивосток; Андрей Прах