Тока этого не хватало

У ОАО РЖД возникли трудности с выходом на оптовый энергорынок для покупки электроэнергии без посредников. Как выяснил “Ъ”, против выступила ФАС, так как железнодорожная монополия владеет сетями, что несовместимо с энергосбытовой деятельностью. По оценкам аналитиков, ОАО РЖД, которые тратят на покупку энергии по 190 млрд руб. в год, выход на оптовый рынок позволил бы экономить 5 млрд руб. ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ОАО РЖД просит включить его в состав «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и в реестр субъектов оптового энергорынка. Вопрос будет рассмотрен на заседании набсовета «Совета рынка» 23 августа (“Ъ” видел проект протокола). Согласно документу, компания просит зарегистрировать за ней группу точек поставки (ГТП) потребления в границах Краснодарского края. Сейчас ОАО РЖД на этой территории покупает электроэнергию у посредника — гарантирующего поставщика «ТНС энерго Кубань».

ОАО РЖД пытается самостоятельно выйти на оптовый энергорынок с 2019 года, чтобы экономить на покупке электроэнергии (см. “Ъ” от 13 мая 2019 года). Монополия — один из самых крупных потребителей электроэнергии в РФ. В 2021 году она увеличила объем потребления почти на 5%, до 51,46 млрд кВт•ч (около 4,6% электропотребления в РФ). Затраты ОАО РЖД на покупку электроэнергии выросли на 8,8% год к году, достигнув в 2021 году 188,9 млрд руб.

Сейчас монополия покупает электроэнергию у сбытовых компаний, дополнительно выплачивая им надбавку. Основной посредник — «Русэнергосбыт» (структура ЕСН Григория Березкина и итальянской Enel). Почти все крупные потребители электроэнергии, в частности «Русал», НЛМК и «Северсталь», уже закупают ее без посредников. По оценкам Максима Дякина из Vygon Consulting, выход на оптовый рынок позволит ОАО РЖД сэкономить около 5 млрд руб. в год. Часть экономии ОАО РЖД придется направить на создание и обеспечение деятельности собственных трейдинговых подразделений на опте.

Против доступа ОАО РЖД к оптовому рынку выступает ФАС. В службе пояснили “Ъ”, что это приведет к нарушению закона об электроэнергетике, где содержится запрет на совмещение деятельности по передаче и купле-продаже электроэнергии. «Компания является территориальной сетевой организацией, которая оказывает услуги по передаче электроэнергии более чем в 40 регионах»,— отметили в ФАС. Согласно отчету ОАО РЖД, доход монополии от передачи энергии в 2021 году составил 13,8 млрд руб. В ОАО РЖД от комментариев отказались.

В «Совете рынка» сказали, что вопросы повестки ближайшего заседания набсовета проходят предварительное обсуждение. ОАО РЖД планирует приобретать электроэнергию на оптовом энергорынке для собственных потребностей с использованием заявленной ГТП, в которой представлено энергопринимающее оборудование ОАО РЖД. «В целях соблюдения требований законодательства РФ в отношении оборудования РЖД в этой ГТП не имеет значения, покупало бы РЖД электроэнергию на розничном рынке у энергосбыта в отношении этого оборудования или на оптовом рынке»,— считают в «Совете рынка».

Законодательство предусматривает исключения из правила о запрете на совмещение видов деятельности. Так, под ограничение не попадают субъекты, осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике исключительно для удовлетворения собственных производственных нужд, говорит адвокат Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев. «Возможно, ОАО РЖД будет ссылаться на исключения в законодательстве»,— полагает юрист.

Партнер Vegas Lex Евгений Родин добавляет, что в России запрещается одновременно оказывать услуги по передаче и продавать электроэнергию, а не покупать ее для собственного потребления. Возможно, допускает он, речь идет о том, что ОАО РЖД создаст новую компанию, которая будет закупать электроэнергию и продавать ее другим дочерним структурам монополии. Тогда формальное нарушение запрета на совмещение видов деятельности есть, но это вполне преодолимо: запрет вводился для недопущения ограничения конкуренции, но в данной ситуации ее быть не может, поскольку продажа электроэнергии будет происходить предприятиям, входящим в одну группу.

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина