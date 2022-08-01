Долгие провода на БАМ

По данным “Ъ”, госхолдинг «Россети» не справляется со сроками строительства электросетевой инфраструктуры расширения Восточного полигона. Речь идет о трех ЛЭП и подстанциях Байкальского кластера, которые не удастся построить в прежние сроки из-за отказа компаний из «недружественных» стран от поставок оборудования. В итоге их ввод по согласованию с президентом РФ будет перенесен на девять месяцев. Тем самым объем перевозок по Восточному полигону фактически окажется ограничен текущим уровнем, считают собеседники “Ъ” в ОАО РЖД. Ощутимый дефицит пропускных мощностей может возникнуть, если электроснабжение не запустят к концу третьего квартала 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемы с оборудованием из «недружественных» стран могут затянуть сроки расширения железных дорог на востоке

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Проблемы с оборудованием из «недружественных» стран могут затянуть сроки расширения железных дорог на востоке

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом главы «Россетей» Андрея Рюмина президенту Владимиру Путину от 6 июля с просьбой перенести сроки ввода трех ЛЭП по 500 кВ для Восточного полигона. Речь идет об электросетях Байкальского кластера: Нижнеангарская—Усть-Кут №1 с подстанцией «Нижнеангарская», Нижнеангарская—Усть-Кут №2 и Нижнеангарская—Таксимо с подстанцией «Таксимо».

Общая стоимость строительства этих объектов — 114,8 млрд руб. Президент поставил на письме визу «согласен», разрешив перенос «вправо на девять месяцев».

«Россети» строят энергетическую инфраструктуру для расширения провозной способности БАМа и Транссиба до 180 тонн к 2024 году. Всего госхолдингу поручено построить 25 энергообъектов, уже введено 13 из них.

Согласно обновленному плану-графику работ на Восточном полигоне, первая ЛЭП будет поставлена под напряжение в сентябре 2023 года, остальные — в сентябре 2024 года.

При этом сроки ввода трех ЛЭП в эксплуатацию, то есть момент, когда они получат заключение Ростехнадзора, приведены иначе: сентябрь 2024 года и декабрь 2025 и 2026 годов соответственно.

Перенос сроков господин Рюмин в письме объясняет действиями «недружественных» стран: ряд производителей оборудования официально уведомили госхолдинг об ограничениях и невозможности поставки импортных комплектующих и оборудования.

В частности, американская General Electric отказалась поставлять «Россетям» комплектующие для выключателей 500 кВ. ЭКРА (занимается производством релейной защиты и автоматики) заявила о задержке и невозможности изготовления вторичных систем, необходимых для подстанции «Нижнеангарская».

В «Россетях» “Ъ” подтвердили факт обращения. Необходимость переноса сроков ввода ЛЭП в работу (постановки под напряжение) в госхолдинге, как и в письме, объяснили ограничениями и невозможностью поставок отдельных видов оборудования со стороны производителей из недружественных государств. «Потребовалось дополнительное время на изменение технических решений и поиск аналогов оборудования в РФ и других странах. График работ синхронизирован с ОАО РЖД»,— утверждают там.

В ОАО РЖД от комментариев отказались. Источник “Ъ” в компании пояснил, что перенос ввода мощностей фактически ограничивает объем перевозок на текущем уровне. В настоящий момент за счет внутренних технологических мероприятий перевозки будут осуществляться в необходимых объемах. Но ощутимый дефицит может возникнуть, если электроснабжение не будет введено к концу третьего квартала 2023 года.

Расширение Восточного полигона — критический проект по увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры РФ на восточном направлении. «Сдвиги проектов критичны, однако вполне ожидаемы при отсутствии стопроцентной локализации оборудования в стране»,— считает один из собеседников “Ъ” на энергорынке. Вместе с тем проект исходно не предполагал существенного увеличения тарифной выручки «Россетей», финансировался за счет заемных средств и собственного капитала, а значит, его сдвиг не окажет материального воздействия на финансовые показатели компании, поясняет источник “Ъ”.

Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» полагает, что в этой ситуации фактически речь идет о синхронизации сроков ввода энергетических объектов с фактическими датами ввода объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, поэтому влияния на провозные способности это не окажет. В то же время сейчас ОАО РЖД с учетом пересмотра в сторону увеличения бюджета модернизации БАМа и Транссиба будет пересматривать параметры некоторых проектов, поэтому не исключено, что сроки ввода объектов энергоснабжения будут дополнительно изменены.

Татьяна Дятел, Наталья Скорлыгина