Патриотами больше не рождаются

Правительство Ульяновской области намерено отказаться от проведения традиционной акции «Роди патриота в День России», инициированной в 2005 году работавшим тогда губернатором Сергеем Морозовым. День старта акции, 12 сентября, в регионе был объявлен праздником, Днем семейного общения, который журналисты прозвали «днем зачатия». Ульяновцам, родившим ребенка через девять месяцев, 12 июня, вручали автомобиль UAZ Patriot. Сегодня, как поясняют в региональном правительстве, акция демонстрирует свою неэффективность и «вызывает закономерное недовольство со стороны населения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Морозов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Морозов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На интернет-портале губернатора и правительства Ульяновской области размещен проект постановления регионального правительства, которое признает утратившим силу постановление от 9 августа 2016 года №380-П «О некоторых вопросах проведения областной акции "Роди патриота в День России"». В пояснительной записке отмечается, что «проведенный мониторинг показал неэффективность акции "Роди патриота в День России"».

Акция «Роди патриота в День России» была инициирована губернатором региона Сергеем Морозовым, который 12 сентября 2005 года «объявил осенний призыв» родить патриота к Дню России, пообещав родителям, чей ребенок родится 12 июня, автомобиль UAZ Patriot. Спустя девять месяцев автомобиль был вручен родителям-победителям. Кроме того, еще одной семейной паре, в которой родившийся 12 июня ребенок был третьим, вручили сертификат на 200 тыс. руб. на покупку квартиры. В правительстве региона отмечали, что «акция удалась». Правда, была небольшая неувязка. Призыв губернатора прозвучал 12 сентября, а газеты с ним вышли только 15 сентября, поэтому 12 июня в Ульяновске родилось ненамного больше обычного детей — 19 (в день в Ульяновске рождалось в среднем 12 детей), зато 14 и 15 июня родилось по 34 ребенка.

Акция привлекла внимание прессы. Представители СМИ приезжали в Ульяновск, чтобы сообщить об акции и ее итогах, встретиться с губернатором. Одна из зарубежных журналистов тогда сказала губернатору: «Вы гениальный пиарщик!» Господин Морозов этого не отрицал, отмечая, что «теперь об Ульяновской области знают во многих странах мира, и это поможет в инвестиционной деятельности». С того времени акция стала ежегодной. В 2007 году Сергей Морозов, призвав ульяновцев «улучшить демографическую ситуацию в регионе», объявил день старта акции 12 сентября Днем семейного общения, который тут же местными журналистами стал называться «днем зачатия». Губернатор попросил руководителей предприятий и организаций в этот день дать сотрудникам выходной или отпустить с работы пораньше. Чиновников тоже отпускали пораньше домой «с условием, что они проведут день в кругу семьи», а затем представят доказательства в виде рисунков или сочинения детей на тему «Как я провел день семьи».

В 2009 году «день семьи» был объявлен официальным региональным праздником, затем по инициативе губернатора «день зачатия» был объявлен и «днем трезвости»: запрет на продажу 12 сентября алкоголя крепостью выше 15% был внесен в региональный закон о регулировании вопросов продажи алкогольной продукции. А в 2011 году по распоряжению правительства №12/195-пр акция обросла целым рядом сопутствующих мероприятий, проводимых в течение года, среди них — агитпоезд «За здоровый образ жизни», обследования беременных женщин, всероссийские форумы отцов, фестивали здорового образа жизни.

В пояснительной записке к проекту постановления облправительства отмечается, что за период с 2006 года «число родившихся 12 июня детей снизилось со 170 человек (зафиксированный максимум.— “Ъ”) до 30 человек» (примерно столько же в день в среднем рождалось по региону на старте акции). «Указанная акция не влияет на увеличение рождаемости и вызывает закономерное недовольство со стороны населения»,— отмечается в документе.

Как пояснила “Ъ” министр семейной, демографической политики и соцблагополучия Анна Тверскова, «в первое время многие старались подгадать под День России, искусственно задерживали или ускоряли роды, но потом ажиотаж спал». И если в первые годы наблюдалось некоторое увеличение рождаемости, то «сейчас она продолжает падать». По данным Ульяновскстата, в регионе в 2007 году родилось 12 360 детей, а в 2021 году — 10 014 детей. Естественная убыль населения за 2021 год составила 13 754 человека.

«Кроме того, было очень много обращений от семей, у которых и по пять, и по шесть детей и которые заслуживают не меньшего внимания, хотя и не попадают по дате рождения ребенка, и которые считают условия акции не очень справедливыми,— заметила министр.— Предварительно мы работали с демографами по вопросам демографической ситуации, и все они сходятся в одном: первое, что необходимо для ее улучшения,— это информационная и разъяснительная работа, на втором месте — репродуктивное здоровье, на третьем — социально-экономическое благополучие». Министр, заметила, что средства, прежде шедшие на акцию «Роди патриота», теперь будут направлены на системные меры для всех семей, в том числе на популяризацию многодетной семьи, на развитие специального мобильного предложения, с помощью которого любая семья сможет получить всю информацию по пакетам мер поддержки, рассчитать пособия, на которые они могут претендовать. Госпожа Тверскова заверила, что отмена акции «Роди патриота» не повлечет отмену регионального праздника — Дня семейного общения и запрета на продажу алкоголя в этот день.

Экс-губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов от комментариев отказался. «Теперь вы уж как-то сами с этим там разбирайтесь»,— заметил он.

Член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований РАПИР Максим Светуньков рассказал “Ъ”, что последнее исследование фонда, проведенное этой весной, показало: молодые семьи в вопросе рождения детей на первое место ставят материальное благополучие и свое социально-экономическое положение. «Молодежь для своих детей желает обеспечить качество образования и будущей жизни. И они считают, что если на это нет средств, то и не стоит заводить детей ради детей»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск