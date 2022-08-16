Металлургическое отсечение акциза от стали

Минпромторг, выступающий за бизнес, и Минфин, выступающий за налоги с него, объявили о компромиссе. Спорный акциз на жидкую сталь хотя и не отменят, как надеялись металлурги, но скорректируют через рост планки цены обнуления. Сейчас эта отсечка находится на уровне $300 за тонну сляба FOB Черное море. Для расчета акциза, как следует из данных ФАС, используется цена в $448, что является самым низким значением за весь 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Минпромторге рассчитывают согласовать новые параметры акциза к осенней сессии Госдумы, чтобы налоговая нагрузка для металлургов снизилась уже с четвертого квартала. Таким образом, у правительства и бизнеса есть немного времени, чтобы договориться о новой планке обнуления. По данным источников “Ъ”, стороны начали разговор с 30 тыс. руб. за тонну, что по текущему курсу составляет $486. Однако, как говорят мои собеседники, для металлургов предложенный уровень не выглядит оптимальным и позволяющим восстановить конкурентоспособность, поэтому переговоры продолжатся.

Можно предполагать, что дискуссия по планке акциза будет далеко не единственным спором металлургов и правительства. Действующая сейчас в отрасли налоговая система была придумана на фоне высоких цен постпандемийного восстановления экономики, что само по себе выглядит довольно слабым основанием для такого рода реформ в цикличных отраслях. Но санкции, потеря экспортных рынков и доходов уже полностью оторвали систему от жизни.

Чтобы приблизить ее к реальности, Минпромторг предлагает в стратегии развития металлургии, кроме отмены акциза, распространить льготный НДПИ для новых проектов на всю железную руду и вернуться порядку расчета НДПИ на коксующийся уголь, который действовал до 2022 года.

Однако тяжело поверить, что все эти идеи будут реализованы с учетом несговорчивости Минфина. Даже по акцизу министерство пошло на компромисс, лишь добившись высокого уровня выполнения плана по поступлениям в бюджет. В июне “Ъ” писал, что металлурги уже перечислили государству больше половины от запланированных Минфином на год доходов — 31 млрд руб. Осенью, когда Госдума внесет необходимые поправки в Налоговый кодекс, этот показатель будет близок к 100%.

Так что корректировка акциза — это меньшее, чем может помочь правительство металлургам. По оценкам БКС, эффект от снижения налоговой нагрузки не будет существенным, учитывая 3% доли акциза и 6% НДПИ в EBITDA. Главные проблемы отрасли — потеря экспортных рынков и санкции, в том числе самые жесткие. Эти вопросы одними усилиями правительства не решить, и спасение утопающих, если внешнеполитическая напряженность не разрядится, видимо, останется делом рук самих утопающих.