Доллар рубль не волнует

Первые две недели августа российская валюта демонстрировала завидную стабильность. Курс доллара на биржевых торгах колебался в пределах 60–61 руб./$ — такое изменение было характерно для отдельных периодов более спокойного 2021 года. Временное затишье на валютном рынке эксперты связывают с выравниванием спроса и предложения валюты на фоне периода отпусков. Однако во второй половине августа волатильность может вырасти как за счет выхода из госбумаг дружественных нерезидентов, так и начала налогового периода, в который возрастают продажи экспортной выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стас Владимиров, Коммерсантъ Фото: Стас Владимиров, Коммерсантъ

Курс доллара по итогам торгов пятницы, 12 августа, на Московской бирже остановился на отметке 60,61 руб./$. Это на 7 коп. ниже закрытия четверга и на 3 коп. выше закрытия недельной давности. В целом же с начала месяца курс американской валюты на биржевых торгах большую часть времени оставался в очень узком диапазоне — 60–61 руб./$. При этом интенсивность торгов в августе 2022 года была довольно высокой. В августе объем операций с долларом с расчетом «завтра» составлял 80–150 млрд руб. ежедневно, то есть на уровне июльских значений, когда курс доллара колебался в пределах 55–65 руб./$. При этом ежедневный объем операций с китайской валютой составлял 50–70 млрд руб., тогда как большую часть июля он не превышал 40 млрд руб.

Участники торгов связывают временное снижение волатильности валютного рынка с балансом спроса и предложения на фоне отсутствия спекулятивных идей.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, играть на укрепление рубля рискованно интервенциями со стороны Минфина, при этом «возможности для ослабления рубля у властей РФ также небезграничны». Недолгие периоды «стабильных» валютных торгов наблюдались и в прошлом году. Как напоминает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в середине декабря торги несколько недель велись в диапазоне 73,5–74,5 руб./$, в середине сентября — в диапазоне 72,5–73,5 руб./$, в мае — в диапазоне 73–74 руб./$.

Эксперты в качестве фактора стабильности объемов торгов называют модернизацию принципов работы экспортеров.

Как поясняет ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, если раньше они могли рассчитывать на интервенции Минфина, которые гасили излишнюю волатильность рубля, «то сегодня они стараются распределить продажу валютной выручки более равномерно». Помимо этого, вопросы продажи газа и некоторых других ресурсов за рубли предполагают постоянный спрос на российскую валюту. В то же время, по словам эксперта, появляются «сигналы об установлении каналов параллельного импорта крупными поставщиками, включая производителей автомобилей и комплектующих». К тому же население активно покупало валюту, в том числе для вывода за рубеж, ранее указывал ЦБ. В частности, в июле объемы покупки валюты населением составили 237,1 млрд руб. против 176,1 млрд руб. в июне. В результате сильный торговый баланс оказывает рублю поддержку, но растущий параллельный и прямой импорт, а также вывоз валюты за границу частными лицами начали формировать относительно устойчивый спрос, резюмировал господин Кочетков.

Впрочем, во второй половине месяца волатильность валютных торгов может вырасти. Отчасти давление на российскую валюту могут оказывать нерезиденты из дружественных стран, которым со следующей недели открывается доступ к торгам ОФЗ. По оценке господина Кочеткова, их доля на рынке российских госбумаг составляет 5–10%, или около 140–280 млрд руб. Как считает Михаил Васильев, часть иностранных инвесторов «может зафиксировать полученную за эти месяцы прибыль в ОФЗ и вывести ее в валюту». Впрочем, по его мнению, этот фактор будет достаточно краткосрочным. К тому же, по словам Андрея Кочеткова, далеко не все нерезиденты начнут продавать ОФЗ или как минимум «будут это делать одномоментно». Перспектива снижения ставки ЦБ сохраняется, а значит, у данных инвесторов есть возможность заработать на росте стоимости облигаций, поясняет он.

Поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период. В частности, уже в понедельник компании выплачивают страховые взносы в размере свыше 800 млрд руб.

Как оценивает Михаил Васильев, повышенный объем продажи валютной выручки экспортерами для расчетов с бюджетом «может увести курс доллара ниже отметки 60 руб./$». В целом же, как отмечает Владимир Евстифеев, на среднесрочном горизонте вероятность ослабления рубля к ведущим валютам на 10–15% выглядит высокой, но не стопроцентной.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин