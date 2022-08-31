Сегодня исполняется 73 года основателю группы «Черкизово» Игорю Бабаеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бабаев

Игорь Бабаев



Его поздравляет председатель попечительского совета Фонда им. П. А. Столыпина Мушег Мамиконян:

— Дорогой Игорь Алексеевич! Поздравлю Вас с днем рождения! На протяжении нашего знакомства я всегда с настоящим восхищением наблюдал за Вашей работой, тем, как Вы строили самую передовую перспективную компанию — лидера российского животноводства и мясопереработки. Вы делали это с присущими Вам страстью и новаторством, не жалели сил и не боялись рисковать, и в результате неизменно оказывались первым во всем. Ваши воспитанники и соратники во многом предопределили инновационные изменения в отрасли, создали фундамент для устойчивого и конкурентоспособного производства мяса в нашей стране, которую Вы безгранично любите! От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемого вдохновения и счастья Вашей большой семье!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»