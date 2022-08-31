Сегодня исполняется 73 года основателю группы «Черкизово» Игорю Бабаеву
Игорь Бабаев
Его поздравляет председатель попечительского совета Фонда им. П. А. Столыпина Мушег Мамиконян:
— Дорогой Игорь Алексеевич! Поздравлю Вас с днем рождения! На протяжении нашего знакомства я всегда с настоящим восхищением наблюдал за Вашей работой, тем, как Вы строили самую передовую перспективную компанию — лидера российского животноводства и мясопереработки. Вы делали это с присущими Вам страстью и новаторством, не жалели сил и не боялись рисковать, и в результате неизменно оказывались первым во всем. Ваши воспитанники и соратники во многом предопределили инновационные изменения в отрасли, создали фундамент для устойчивого и конкурентоспособного производства мяса в нашей стране, которую Вы безгранично любите! От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемого вдохновения и счастья Вашей большой семье!