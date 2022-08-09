Киберзащитника согнули в «Дугу»

В Москве сотрудниками ФСБ был задержан, а затем и арестован судом бывший гендиректор ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгений Мельник. Сотрудники спецслужбы подозревают его в злоупотреблениях при исполнении гособоронзаказа. В основу дела легли как заявления военных заказчиков ЗАО в ФСБ, так и уже вступившие в законную силу решения арбитражных судов, в соответствии с которыми было признано незаконным обогащение компании на военных контрактах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор ЗАО «Российская корпорация средств связи» Евгений Мельник

Фото: Пресс-служба ГК Ростех Бывший гендиректор ЗАО «Российская корпорация средств связи» Евгений Мельник

Фото: Пресс-служба ГК Ростех

Евгения Мельника задержали сотрудники службы экономической безопасности ФСБ, которые доставили его на допрос в следственное управление спецслужбы. Там было вынесено постановление о привлечении предпринимателя в качестве подозреваемого по довольно редко применяемой в следственной практике ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа). Свою вину в срыве гособоронзаказа господин Мельник не признал.

Следователь ФСБ предъявлять обвинение предпринимателю не стал, посчитав, что и подозрений в его адрес для ареста более чем достаточно.

Так и произошло: рассмотрев в закрытом режиме соответствующее ходатайство, Лефортовский райсуд отправил господина Мельника в СИЗО на один месяц и 23 дня, то есть до 2 октября. После карантина его, очевидно, поместят в СИЗО «Лефортово».

Суть инкриминируемых господину Мельнику деяний ни следствие, ни его защита не раскрыли. Однако из источников стало известно, что речь идет о срыве целого ряда госконтрактов, допущенных компанией под руководством господина Мельника.

Следует отметить, что ЗАО РКСС было создано еще в 2007 году как совместное предприятие «Рособоронэкспорта» и группы компаний «Атлантис». Компания, вошедшая впоследствии в холдинг «Ростеха» «Российская электроника», занималась обеспечением кибербезопасности как оборонных, так и гражданских проектов.

Среди клиентов ЗАО можно выделить, например, две войсковые части ФСБ, которые относятся к оперативно-техническому управлению спецслужбы и выступали подрядчиками по нескольким контрактам, не исполненным РКСС.

Все эти заказчики в закрытых арбитражных слушаниях взыскали с компании крупные суммы, а ФГУП «18 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны отсудил в открытом процессе у ЗАО в качестве взыскания за необоснованное обогащение 217 млн 154 тыс. 579 руб. и еще 1 млн в качестве процента за использование чужих денег. Долг образовался при исполнении части научно-исследовательской работы под шифром «Дуга-2С» — загоризонтной радиолокационной станции. Вступившие в силу решения арбитражей могут иметь преюдиционное значение для расследования, по которому фигуранту грозит от четырех до восьми лет заключения с запретом деятельности в области кибербезопасности на срок до десять лет. Оперативно получить комментарии защиты подозреваемого “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев