Инфраструктура с гарантией

Для поддержки частных инфраструктурных проектов правительство готово предоставить госгарантии по кредитам или облигационным займам, за счет которых идет финансирование. Размер обеспечения — от 2 млрд руб., но не более 50% долга. Как следует из принятого постановления правительства, претендовать на поддержку смогут российские компании, вложившие в проекты не менее 20% собственных средств. Эксперты полагают, что эта мера позволит нарастить кредитование инфраструктурных проектов, прежде всего за счет снижения рисков для кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Правительство в качестве меры поддержки частных инфраструктурных проектов внедряет механизм госгарантий по ним. Как сообщил вчера на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, это должно повысить привлекательность капиталовложений в проекты в таких сферах, как транспорт, строительство, ЖКХ и энергетика. Госгарантии будут предоставляться для обеспечения коммерческих кредитов и облигационных займов. Последние, напомним, осуществляются в рамках программы выпуска инфраструктурных облигаций — средства (эмитент — «дочка» «Дом.РФ») направляются застройщикам в виде льготных кредитов.

Как следует из постановления правительства, гарантии будут предоставляться на сумму от 2 млрд руб. Покрывать они будут до 50% основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Однако если при реализации проекта оказывается и иная финансовая господдержка, то общий ее объем вместе с госгарантией не должен превышать половины его стоимости.

Среди требований к проекту — не менее 20% его стоимости должно финансироваться за счет собственных средств инвестора. Сами проекты будут отбираться межведомственной комиссией при Минэкономики — если объем предполагаемой гарантируемой поддержки укладывается в 10 млрд руб. В случае необходимости большей суммы обеспечения — подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Итоговое решение о предоставлении гарантии принимается правительством.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков считает, что предложенная схема выглядит весьма актуальной, поскольку для многих представителей бизнеса получение кредитов затруднено необходимостью предоставить гарантию — «именно поэтому существуют различные структуры, которые могут при определенных условиях предоставить ее».

Как отмечает управляющий директор по юридическому сопровождению Национального центра ГЧП Анна Батуева, это мера направлена на привлечение большего объема кредитных средств в инфраструктурное развитие. Для компаний доступность кредитов останется в целом на прежнем уровне — госгарантию можно будет получить только при условии предоставления обеспечения по регрессным требованиям РФ, в частности, поручительства или залога. «Речь скорее идет о том, чтобы снизить риски возвратности кредитов для финансирующих организаций»,— полагает Анна Батуева, отмечая большую потребность в государственном софинансировании расходов на реализацию проектов.

Евгения Крючкова