Послы невидимого фронта

На фоне западных санкций в отношении России расстановка сил на глобальном IT-рынке меняется, но, похоже, российские власти не намерены сдавать позиции. По словам моих источников, близких к Минцифры, правительство выделит 142 млн руб. в 2023–2025 годах на содержание 50 цифровых атташе. Им предстоит отправиться за рубеж для продвижения российских IT-продуктов, софтвера и радиоэлектроники, а также лоббирования отечественных производителей на зарубежных рынках. Рота цифрового десанта» уже проходит обучение в Российском фонде развития информационных технологий, а также профильных IT-компаниях, среди которых, например, «Яндекс», Astra Linux, «Новые облачные технологии» и др. После учений цифровые атташе высадятся в пока еще дружественных России странах. Это, судя по списку, с которым я ознакомился, Аргентина, Армения, Вьетнам, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и ЮАР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Идея создать за рубежом сеть цифровых лоббистов ненова. Еще в 2019 году при Константине Носкове Минкомсвязь планировала разработать «дорожную карту» по «развитию международных цифровых коммуникаций России», куда бы и вошли мероприятия по созданию института «цифровых амбассадоров». Идея отлеживалась несколько лет, и в 2021 году уже при министре Максуте Шадаеве нашла свое место во втором пакете мер поддержки IT-отрасли.

И если тогда инициатива выглядела как несущественная мера поддержки рынка, то сейчас ситуация, как и список стран для экспансии, из которого исчезли, например, Германия и Южная Корея, изменилась. Цифровые атташе теперь должны даже не организовать раздел новых рынков с западными гигантами, которые ежегодно тратят на лоббирование своих интересов только в ЕС около €100 млн, а вытеснить их с этих рынков. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, впрочем, выразились более обтекаемо, отметив, что служба цифровых атташе должна «выступить основой для региональной и страновой инфраструктуры поддержки экспорта».

Но нужна ли сейчас на новых рынках публичная господдержка российским IT-компаниям? С начала марта большая часть участников рынка, которые работали в сегментах распознавания лиц, искусственного интеллекта, видеоаналитики и т. д., как огня боятся публичности, а топ-менеджеры просят не упоминать их в заметках вместе со словами «правительство», «мера поддержки» и «российская компания». Так что, думаю, российские разработчики, которые планируют стать конкистадорами на новых рынках, будут скорее сторониться цифровых атташе, чтобы не дать повод связать свою деятельность с российскими властями.