Специальная добровольческая операция

В конце прошедшей недели стало известно о формировании в Санкт-Петербурге трех «именных» добровольческих подразделений для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Формирование таких отрядов идет в регионах уже несколько месяцев: вступать в них призывают местные власти и ветеранские организации, добровольцам обещают солидные денежные выплаты и обеспечение всей необходимой экипировкой. Процедурные вопросы решаются через военкоматы, где желающие отправиться на СВО заключают контракт с Минобороны. Как правило, такие подразделения состоят из земляков, которые вместе проходят обучение и так же вместе должны будут участвовать в боевых действиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатели территориальных батальонов полагают, что землякам будет проще отправиться в зону СВО, проявить там взаимодействие и благополучно вернуться домой

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Создатели территориальных батальонов полагают, что землякам будет проще отправиться в зону СВО, проявить там взаимодействие и благополучно вернуться домой

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Информация о создании в Петербурге добровольческих отрядов «Кронштадт», «Нева» и «Павловск» появилась 4 августа в паблике «ВКонтакте» под названием «Пункт отбора на военную службу по контракту». Согласно объявлению, комплектуются эти подразделения «исключительно жителями Санкт-Петербурга».

Формирование подобных отрядов идет в регионах с весны: по подсчетам “Ъ”, как минимум в двух десятках субъектов РФ созданы уже более 40 таких подразделений. Информация о них публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, при этом они получают специальные наименования, так или иначе указывающие на их территориальную принадлежность. Как правило, в эти подразделения входят жители именно того региона, где они формируются, которые вместе проходят обучение и боевое слаживание, а потом вместе отправляются на СВО.

Так, в Якутии добровольческий отряд называется «Боотур» — по местным преданиям, Эллэй Боотур считается первопредком якутов. О его предстоящей отправке на СВО «для освобождения дружеских республик, укрепления рубежей и обороны нашей страны» написал 28 июля в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев. По словам командира «Боотура» Александра Колосова, в его состав входят водители, механики, наводчики ПВО и пулеметчики.

«Главный принцип, который мы здесь формируем,— землячество… Батальон придет к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине»,— описал задачи приморского отряда «Тигр» губернатор Олег Кожемяко. О начале формирования батальона 9 июля сообщила пресс-служба краевого правительства. Подготовка его бойцов идет на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Задумка такова, что батальоны должны быть сформированы только из уроженцев Татарстана, чтобы они встали в строй плечом к плечу, знали друг друга, вместе шли и выполняли поставленные задачи»,— пояснял принцип формирования батальонов «Алга» и «Тимер» (с татарского — «Вперед» и «Железный») начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани майор Евгений Токмаков. А пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова уверяла, что эта инициатива родилась «по зову души»: «Насколько я понимаю, с призывом обратились люди, которые непосредственно этим занимаются. Я не слышала, чтобы руководство республики с какими-то призывами обращалось». У татарских батальонов есть собственный Telegram-канал, где периодически публикуются агитационные видеоролики. «Я Алексей. Каждый день работаю в поле в своем родном Волжске»,— рассказывает в одном из них доброволец, садящийся в БМП. «Я Булат, IT-специалист из Нижнекамска. Разрабатываю программы для крупных компаний города»,— говорит другой.

При зачислении в чувашский батальон связи «Атал» (с чувашского — «Волга»), попасть в который тоже могут только жители республики, плюсом считается знание чувашского языка. Для подписания контракта опыт военной службы не требуется, но нужно образование связиста или водительские права категории B, C, D, E.

В Пермском крае формируются мотострелковая рота «Парма» численностью 90 человек и танковый батальон «Молот» (около 160 человек). Еще один танковый батальон имени Кузьмы Минина создается в Нижегородской области. Амурская область, как сообщали в середине июля местные СМИ, собирает мотострелковый батальон «Амурский», который, как предполагается, будет состоять из 400–500 человек. На сайте правительства Ленинградской области появилось объявление о наборе в артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский». А в Тюменской области заявили о формировании сразу трех подразделений с разными специализациями: саперного батальона «Тобол», роты снайперов «Тайга» и артиллерийского дивизиона «Сибирь». По официальной версии, «Тобол» был сформирован по инициативе ветеранов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Первые группы добровольцев этих подразделений отправились на СВО в конце июля.

Два мотострелковых батальона подготовила для СВО Башкирия. О формировании первого, имени Минигали Шаймуратова (советский башкирский военачальник времен Великой Отечественной войны), еще в мае заявила республиканская организация «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ». А в июне «Ветераны десантных войск и спецназа Башкортостана» анонсировали создание батальона имени Александра Доставлатова (уфимец, погибший на второй чеченской войне). Глава республики Радий Хабиров говорил, что общая численность двух батальонов превышает 800 человек.

В ряде регионов создаются подразделения поддержки. Например, батальон материально-технического обеспечения «Сейм» из Курской области займется подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и т. д. Омская область объявила о формировании ремонтной роты, роты материального обеспечения и медицинского подразделения под названиями «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Там наиболее востребованы автомеханики, логисты, экспедиторы, завхозы и средний медицинский персонал. По данным омских властей на начало прошлой недели, получено 150 заявлений на службу, 50 человек уже прошли отбор и включены в приказ, а еще 400 человек позвонили на контактный номер и заявили о готовности вступить в именные батальоны.

Среди других «именных» подразделений — «Ангара» (Иркутская область), челябинские батальоны «Южноуралец» (261 человек) и «Южный Урал» (253 человека), томский «Тоян» (по имени князя племени эуштинских татар, живших на берегу Томи в XVII веке). В ульяновских батальонах «Свияга» (река, протекающая через Ульяновск) и «Симбирск», как ожидается, будет по 200 бойцов. По словам замглавы центрального пункта набора Ульяновска Максима Коржова, интерес к заключению контрактов «очень большой»: в день поступает более 100 звонков.

В Краснодарском крае добровольческие отряды формируются на основе Кубанского казачьего войска. Еще в апреле там был создан отряд имени атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепиги, а в мае — отряд «Кубань». Всего в СВО участвуют около 1,2 тыс. казаков, в крае функционирует специальный центр подготовки казаков-добровольцев. Кроме того, 22 июля на сайте Союза казаков-воинов России и зарубежья появилась информация о реорганизации казачьего отряда «Дон» в бригаду и о присоединении к нему батальона «Терек». В состав новой бригады должны также войти «Кубань» и подразделение «Енисей». Ранее СМИ писали об участии в СВО казачьих подразделений «Ермак» и «Таврида».

За процедурные формальности во всех регионах отвечает Минобороны: добровольцы подписывают с ним договоры на срок от нескольких месяцев с возможностью продления и получают официальный статус контрактников. Типичную для многих субъектов РФ схему распределения обязанностей при формировании регбатов ранее описал в интервью приморский губернатор Кожемяко: в случае с «Тигром» амуницию (бронежилеты и каски) поставляет Тихоокеанский флот, край заботится об одежде и спецснаряжении («различные прицелы, рации, квадрокоптеры»), а оружием обеспечивает Минобороны.

Обещанные добровольцам выплаты разнятся от региона к региону. Так, в Омской области говорят, что после прибытия на территорию СВО зарплата контрактников составит минимум 130 тыс. руб. В других регионах называют более высокие цифры, превышающие 200 тыс. руб. А в Пермском крае добровольцам и вовсе обещают, что они будут получать не менее 300 тыс. руб. в месяц. Региональные власти, в свою очередь, готовы на разовые выплаты (от 100 тыс. руб.), но не всегда их можно получить сразу. Например, в Татарстане добровольцам обещают выплатить сразу только 60 тыс., а еще 200 тыс. они получат после пересечения границы. Кроме того, контрактникам положены различные выплаты за успешное ведение боевых действий и суточные в 8 тыс. руб. «за каждый день наступления». Региональные доплаты предусмотрены и в случае гибели добровольцев: например, в Башкирии их семьям обещают по 12,3 млн руб.

Напомним, именные военные подразделения из местных жителей задолго до событий на Украине начала формировать Чечня, и в СВО они участвовали с первых дней. В частности, это отряды ОМОН и СОБР «Ахмат» (названы в честь президента Чечни в 2003–2004 годах Ахмата Кадырова), батальон «Юг» и 141-й моторизированный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех новых батальонов для участия в СВО: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат».

Как пояснил “Ъ” на условиях анонимности осведомленный федеральный чиновник, контрактные отряды формируются по территориальному признаку, поскольку так удобнее работать с добровольцами. Региональную власть, по его словам, просили оказать прежде всего информационную поддержку, она также помогает финансами и сбором средств на дополнительное материально-техническое обеспечение. На вопрос “Ъ”, не может ли после СВО возникнуть проблем с такими подразделениями по месту их формирования, собеседник “Ъ” ответил: «Тут уж принцип меньшего зла. Да и воевать еще долго и на разных направлениях».

Андрей Винокуров, корсеть “Ъ”