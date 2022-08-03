Россиянин полностью излечился от оспы обезьян и никого не заразил

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга, заявили во вторник пресс-службе комитета по здравоохранению города. «Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ»,— рассказали в пресс-службе комитета.

Напомним, 12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае оспы обезьян в стране — у жителя Санкт-Петербурга, вернувшегося из Португалии. Заболевание протекало в легкой форме, угрозы жизни не было. Управление Роспотребнадзора по Петербургу заверило, что специалисты установили всех контактировавших с заболевшим. В настоящий момент новых случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора не видят необходимости введения в стране дополнительных противоэпидемических мер на фоне распространения оспы обезьян.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку этого заболевания чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Согласно данным организации, на 23 июля было зарегистрировано порядка 14 тыс. случаев заболевания более чем в 70 странах мира и 5 летальных исходов. ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян для всех регионов мира, кроме Европы, как умеренный. При этом организация не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны при этом заболевании.

В то же время в США, где выявлено более 5 тыс. случаев заражения оспой обезьян (наибольшее число в мире), вакцинация населения уже идет. Штаты Нью-Йорк и Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Согласно сообщению пресс-службы губернатора Калифорнии, это поможет правительству предоставить больше вакцин для населения.

Наталья Костарнова