Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россиянин полностью излечился от оспы обезьян и никого не заразил

Контекст

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга, заявили во вторник пресс-службе комитета по здравоохранению города. «Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ»,— рассказали в пресс-службе комитета.

Напомним, 12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае оспы обезьян в стране — у жителя Санкт-Петербурга, вернувшегося из Португалии. Заболевание протекало в легкой форме, угрозы жизни не было. Управление Роспотребнадзора по Петербургу заверило, что специалисты установили всех контактировавших с заболевшим. В настоящий момент новых случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора не видят необходимости введения в стране дополнительных противоэпидемических мер на фоне распространения оспы обезьян.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку этого заболевания чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Согласно данным организации, на 23 июля было зарегистрировано порядка 14 тыс. случаев заболевания более чем в 70 странах мира и 5 летальных исходов. ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян для всех регионов мира, кроме Европы, как умеренный. При этом организация не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны при этом заболевании.

В то же время в США, где выявлено более 5 тыс. случаев заражения оспой обезьян (наибольшее число в мире), вакцинация населения уже идет. Штаты Нью-Йорк и Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Согласно сообщению пресс-службы губернатора Калифорнии, это поможет правительству предоставить больше вакцин для населения.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...