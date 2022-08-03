Персонал и работодатели определились в сомнениях

Российские работодатели не уверены в том, как будет развиваться их бизнес до конца 2022 года, и не могут пока определить краткосрочную кадровую стратегию. Такой вывод можно сделать из исследования кадровой компании Ventra «Вызовы рынка труда 2022: взгляд работников и работодателей».

Как следует из результатов опроса (более 500 респондентов), за первое полугодие 2022 года 45% работодателей были вынуждены увольнять персонал из-за трансформации или остановки бизнеса. 29% заявили, что не принимали решений по сокращению числа сотрудников, 9% — об активном найме. Схоже ситуацию оценили и сами работники — 32% сообщили, что статус их работы в 2022 году не изменился, 15% потеряли работу, 12% столкнулись с изменением трудовых обязанностей и дохода. В то же время, комментируя планы на ближайшие месяцы, только 6% работодателей рассказали о планах увеличить число работников, 12%, напротив, планируют сокращения.

Большинство респондентов не смогли уверенно предсказать кадровые решения в своей компании — 33% сообщили, что «находятся в ожидании», еще 15% пока не знают о планах по дальнейшему развитию бизнеса. Еще 27% заявили, что планируют только искать новых сотрудников для замены уволившимся. Аналогичный прогноз — о сокращении предпринимательского оптимизма по отношению к занятости в третьем квартале этого года — ранее представил Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. Схожим образом работодатели отвечали и на вопрос о зарплатах — почти половина опрошенных (47%) будут менять компенсации сотрудникам лишь в 2023 году или пока не знают, как поступить. 22% не планируют изменений, 16% — планируют провести выборочную индексацию, 9% — снизить бонусы.

При этом в сравнении с результатами опроса за 2019 год в глазах нанимателей в несколько раз выросла важность стрессоустойчивости (с 5% до 22%) и лидерских качеств (с 4% до 13%), а вот их интерес к многофункциональности сотрудников, наоборот, упал с 35% до 21%. В числе востребованных характеристик сотрудника также сохранилось умение брать на себя ответственность: сейчас работодатели ценят его практически так же, как и в 2019 году (20% и 21%).

Анастасия Мануйлова