Палеты над Россией

Чартерный перевозчик iFly судится с Внуковской таможней: в одном случае перевозчик дважды увеличил вместимость кресел, в другом — перевез в пустом самолете деревянные палеты внутри страны, чего не имел права делать на самолете в особом режиме ввоза, который допускает перевозку только между странами. При этом самолет в популярном у чартерных перевозчиков статусе международного средства транспортной перевозки не только не облагается пошлинами, но и может быть возвращен лизингодателю без разрешения правительства РФ. Часть собеседников в отрасли считают, что процесс может стать прецедентным и обернуться миллиардными издержками для эксплуатантов таких самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, чартерная авиакомпания iFly пытается оспорить претензии Внуковской таможни сразу по трем своим Airbus. По словам нескольких источников “Ъ” в отрасли, в случае победы таможни дело может стать прецедентом для остальных чартерных авиакомпаний, которые могут столкнуться с проблемами при вывозе самолетов за рубеж.

26 сентября Арбитражный суд Москвы после кассации в Верховном суде начнет пересмотр дела о модернизации Airbus А330–200. Его в 2017 году iFly ввезла по таможенной процедуре временного ввоза, которая освобождает перевозчиков от части пошлин. Но перевозчик увеличил максимальное количество посадочных кресел с 269 до 341. В другом процессе перевозчик увеличил емкость А330–200/300 с 311 до 345 мест. В обоих случаях таможня сочла изменения капитальными и «модернизацией», которая предполагает пересчет таможенных пошлин и исключает судно из режима временного ввоза.

В третьем процессе еще один Airbus компании пытаются лишить статуса транспортного средства международной перевозки (ТСМП). Этот правовой режим освобождает эксплуатанта от уплаты таможенных пошлин, в связи с чем пользовался особой популярностью у чартерных перевозчиков. Он запрещает перевозки внутри страны и переназначен исключительно для международных рейсов. После начала действия санкций ЕС для ТСМП было сделано исключение: их эксплуатантам не требуется получение разрешения на вывоз самолета за пределы РФ. Как рассказал “Ъ” источник в авиаотрасли, изначально iFly и другие компании рассматривали этот режим для возможного вывоза «избыточного флота». Но источник “Ъ”, близкий к Минтрансу, отрицает эту версию: «По мере задержания самолетов за границей всем стало ясно, что переизбытка флота не будет еще долго». Совокупный размер претензий Внуковской таможни, по его данным, превышает 1 млрд руб.

Спор о ТСМП имеет принципиальное значение для чартерных компаний, которые могут попасть под удар в результате волны «пересмотров статуса», считает собеседник “Ъ” в туротрасли. При этом споры о правомерности процедуры временного ввоза ведут и крупные коммерческие перевозчики: так, в июле апелляция подтвердила, что Boeing 737–800 «Победы», использовавшийся в международной перевозке, освобожден от уплаты ввозных пошлин. А перевозчик «Атран» (входит в ГК «Волга-Днепр») в конце апреля не смог доказать право на таможенную льготу.

В иске iFly поводом стала перевозка деревянных палет из Екатеринбурга в Москву, что таможня и суды первых инстанций сочли коммерческим рейсом. Если палеты перевозились как самостоятельный груз, это однозначное нарушение режима эксплуатации судна, ввезенного по процедуре ввоза ТСМП, говорит руководитель практики таможенного права АБ «РИ-консалтинг» Денис Руденко. Единственным исключением может считаться случай, если эти палеты были неотъемлемой возвратной тарой самолета.

При этом господин Руденко отметил, что опасения других перевозчиков о возможных арестах судна ТСМП на время разбирательств обоснованны.

Нарушение режимов ввоза со значительными льготами по таможенным платежам не всегда влечет арест судна, уточняет советник BGP Litigation Александр Кирильченко. Но при таком развитии событий таможенники вправе арестовать или изъять товар до завершения расследования. «При определенном раскладе и при желании» таможенные пошлины можно выдать под «сборы в смысле налогового законодательства», говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Тогда, полагает юрист, в действиях любой авиакомпании можно усмотреть состав ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации».

Айгуль Абдуллина