Звонок очень дорог для них

Минцифры предлагает увеличить с полугода до года срок хранения информации о звонках с подменных номеров. Соответствующий проект постановления правительства доработало Минцифры. Для блокировки таких звонков операторы должны будут подключиться к системе Роскомнадзора и передавать в нее информацию. За хранение будет отвечать ведомство, говорят в Минцифры. Но операторы опасаются дополнительных затрат на установку оборудования для подключения к системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обновленной версией проекта постановления правительства, утверждающего требования к системе Роскомнадзора по контролю блокировки операторами звонков с подменой номера. Он увеличивает сроки хранения данных о вызовах с подменных номеров с шести месяцев до года. Документ был доработан Минцифры после общественного обсуждения и опубликован на regulation.gov.ru 29 июля. Он должен вступить в силу с 2023 года и действовать шесть лет.

Блокировать вызовы и СМС-сообщения из-за рубежа с подменных номеров от операторов требуют поправки к закону «О связи», принятые 2 июля 2021 года. Согласно им, операторы должны подключиться к созданной Роскомнадзором системе и передавать в нее необходимую информацию. В декабре 2021 года было принято регулирование, предусматривающее штрафы до 1 млн руб. за невыполнение этих требований.

Проект постановления предполагает, что оператором системы станет подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Доступ к ней будут иметь Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи и правоохранительные оперативные органы. Система будет круглосуточно собирать сведения о соединениях, номерах абонентов, в том числе используемых при переадресации, а также данные о дате и времени вызовов, передачи СМС-сообщений и связи сетях, которые были при этом задействованы. Она должна проверять полученную информацию на предмет нарушения закона. На сетях связи операторов будут расположены узлы верификации звонков, которые будет эксплуатировать ГРЧЦ.

В новой редакции проекта есть противоречия в части определения ответственных за хранение информации об итогах верификации, говорит источник “Ъ” на телекоммуникационном рынке. Понесут ли операторы расходы, будет зависеть от того, в какой редакции примут проект, «на данный момент в связи с противоречиями в документе это однозначно не ясно», отмечает он.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что система состоит из центрального узла, узлов верификации и узлов взаимодействия, которые создает ГРЧЦ: «Центральный узел и узлы взаимодействия обслуживаются им же, а узлы верификации подключаются непосредственно к операторам связи, соответственно, строят и эксплуатируют их они, а ГРЧЦ будет обслуживать их удаленно. Каналы связи между узлами системы обеспечивает Роскомнадзор, ведомство также хранит информацию о соединениях». Срок хранения данных связан с необходимостью поиска источника мошеннических звонков, уточнили в министерстве.

В «МегаФоне» “Ъ” сообщили, что обращались в Роскомнадзор с просьбой сократить сроки хранения информации. Оператор ожидает, что их увеличение приведет к дополнительным затратам операторов. С этим согласны и Tele2: «Хранение сигнального трафика планировалось организовать на стороне операторов. На очных заседаниях шла речь об уменьшении сроков хранения трафика с шести до трех месяцев, их увеличение до года не обсуждалось». В Tele2 считают, что даже полугодовые сроки хранения информации избыточны при качественной настройке системы. При этом оператор поддерживает саму идею создания системы борьбы с подменными номерами. В «Ростелекоме», МТС, «Скартеле» (бренд Yota), «Вымпелкоме» (бренд «билайн») отказались от комментариев. ГРЧЦ не ответил на запрос “Ъ”.

Новые требования Минцифры вносят значительные изменения в систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которую операторы сейчас должны устанавливать по закону, «их реализация потребует от операторов переписывания софта для СОРМ-3, а также получения новых сертификатов на оборудование», считает президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин. Кроме того, операторам потребуется нарастить мощности для хранения данных, для больших операторов это может вылиться в ощутимые суммы, добавил он.

Анастасия Гаврилюк