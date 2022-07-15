Подменники родины

Мобильные операторы раскритиковали подзаконные акты, разработанные Минцифры, определяющие порядок подключения к системе Роскомнадзора отслеживания блокировки звонков с подменных номеров. Присоединение к системе потребует дополнительных расходов на обновление софта и оборудования, опасаются операторы. При этом они сомневаются в эффективности проекта, поскольку система сможет проверять вызовы только российского плана нумерации. В Минцифры же уверены, что система гарантирует защиту абонентов, а ее создание не потребует затрат от операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывами операторов на проекты постановлений правительства, определяющие требования к системе Роскомнадзора по контролю блокировки звонков с подмененных номеров и устанавливающие сроки и состав предоставления операторами данных в эту систему. Документы опубликованы на regulation.gov.ru Минцифры в июне.

Блокировать вызовы и СМС-сообщения из-за рубежа с подмененных номеров от операторов требуют поправки к закону «О связи», принятые 2 июля 2021 года. Для этого операторы должны подключиться к созданной Роскомнадзором системе и передавать сведения о звонках. Система будет собирать данные о номерах абонентов, дате и времени вызовов, передаче смс-сообщений и сетях. Она должна анализировать информацию на предмет нарушения закона.

Проекты постановлений, разработанные Минцифры, уточняют, что на сетях связи организуют узлы верификации звонков, которые будет эксплуатировать подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Служба также ответственна за поставку оборудования для их создания. Доступ к системе будут иметь Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи и правоохранительные органы.

Подключение к системе потребует от операторов доработки оборудования сетей и обновления софта, говорится в отзывах МТС и «МегаФона» (в последнем считают, что на реализацию требований потребуется не менее трех-пяти лет). В пояснительной записке к проекту говорится, что он не потребует расходов бюджета или бизнеса.

В МТС считают, что в текущих экономических условиях введение дополнительных требований, которые предполагают расходы на модернизацию, «крайне проблематично и несет существенные риски реализации целевого решения». В «Ростелекоме» “Ъ” сказали, что «требования регуляторов не должны приводить к существенным расходам бизнеса».

В Tele2 поддерживают идею создания системы борьбы с подменными номерами, но отмечают, что для ее работы нужно подключить всех операторов фиксированной телефонии, что крайне осложнено большим количеством типов оборудования. В компании разделяют опасения, что на фоне дефицита оборудования реализация проекта потребует существенных затрат от операторов и делает инициативу труднореализуемой.

Операторы сомневаются также в эффективности создаваемой системы. МТС отмечает, что она позволяет проверять вызовы только российского плана нумерации: «При этом мошенники за рубежом совершают вызовы с подстановкой похожих на 495 или 800 российских номеров, эта система работать и защищать российских абонентов не будет». Кроме того, подмена номера происходит на фиксированных и телефонных сетях, а их будут подключать к системе только в 2025 году, добавили в МТС: «Технические и программные решения крупных российских мобильных операторов не позволяют осуществлять подмену номера на их сети».

В Минцифры “Ъ” сообщили, что финансирование системы предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика». Средства выделены Роскомнадзору, а от операторов дополнительных расходов не потребуется: «Система гарантирует защиту абонентов и поможет справиться с мошенническими звонками».

Для борьбы с подменными звонками операторы могли бы обмениваться между собой информацией о мошенниках, но законы о тайне связи и персональных данных мешают это сделать, отметил глава Института исследований интернета Карен Казарян. Для пресечения подмены номеров на международных звонках, считает он, можно не принимать трафик тех зарубежных операторов, которые не подключились к системе.

Анастасия Гаврилюк