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Коммерсантъ FM
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«Три фигуры» пошли в суд

Завершено дело по факту порчи картины ученицы Малевича в Ельцин-центре

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга передала в суд уголовное дело о вандализме по факту порчи картины ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», когда она выставлялась в Ельцин-центре. По версии следствия, охранник Ельцин-центра Александр Васильев в конце прошлого года пририсовал глаза фигурам на картине. Обвиняемый впоследствии полностью раскаялся в содеянном, строго не наказывать его просили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Картина ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры»

Картина ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Картина ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Полотно из коллекции Третьяковской галереи «Три фигуры» (1932–1934 годов) художницы Анны Лепорской экспонировалось на выставке «Мир как беспредметность» в Ельцин-центре с ноября 2021 года. Стоимость картины на тот момент оценивалась в 75 млн руб. В декабре две посетительницы заметили, что с картиной Анны Лепорской произошли изменения: у двух фигур появились глаза. Они явно были нарисованы черной шариковой ручкой. Картину вернули в Третьяковскую галерею, эксперты сообщили, что чернила проникли в красочный слой, так как полотно не было покрыто защитным лаком. Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тыс. руб.

20 декабря руководство Ельцин-центра обратилось в полицию. Но в УМВД по Екатеринбургу отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на то, что причиненный картине ущерб является незначительным. В ситуацию вмешалось Министерство культуры России. Ведомство направило жалобу в Генпрокуратуру с просьбой отменить отказ в возбуждении дела, а также переквалифицировать дело со ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) на ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В феврале полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Между тем после анализа записей видеокамер удалось установить личность злоумышленника. 63-летний охранник галереи Ельцин-центра Александр Васильев во время дежурства достал ручку и подрисовал глазки фигурам на работе Анны Лепорской. После этого он исчез и несколько дней не выходил на связь с коллегами.

Господин Васильев объяснил следователям, что пририсовать глазки его подвигли подростки. «Смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — сказал он. Однако подростки в поле зрения камеры не попали.

«Если бы я знал, что это не работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят! Что я наделал!» — раскаивался охранник.

Господин Васильев — участник первой чеченской войны, награжден медалью «За отвагу». В ходе службы он получил ранения, после которых был признан инвалидом третьей группы. Как рассказал в интервью одному из местных СМИ господин Васильев, в Ельцин-центр он устроился, чтобы «быть при деле».

Александру Васильеву предъявили обвинения по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте), наказание предусматривают до трех месяцев ареста, а также штраф или исправительные работы. Причиненный обвиняемым ущерб полиция оценила в сумму свыше 250 тыс. руб. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Узнав про инцидент, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что ветеран нуждается в снисхождении.

«По-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в десять раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать»,— пояснил губернатор.

Губернатора поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн — истинно христианская позиция главы региона,— написал он в Telegram-канале.— Понятно, что возмещение ущерба возьмет на себя не охранник, а страховая компания».

В феврале в интервью “Ъ” исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов рассказал, что реставрационные работы картины уже завершили, страховой случай закрыли, а деньги выплатили. По словам господина Дроздова, случай с картиной ученицы Малевича принес галерее серьезные репутационные риски.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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