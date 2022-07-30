Соцзаказ расширяет себе дорогу

Как следует из выступления заместителя министра финансов Алексея Лаврова на профильном Всероссийском семинар-совещании в Уфе, в ведомстве довольны практикой использования в РФ социальных сертификатов для оплаты услуг в этой сфере и готовы расширять сферы применения социального заказа. Для этого Минфин планирует подготовить поправки к ФЗ-189, разрешив использовать такие сертификаты для доступа к физкультурно-оздоровительным услугам, профилактике социально значимых заболеваний и дополнительным образовательным программам. В 2021 году, по данным министерства, объем бюджетных средств, доступный для использования в рамках соцзаказа, составил около 45 млрд руб., а число его пользователей — 5 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра финансов Алексей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель министра финансов Алексей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин планирует расширить сферу применения социального заказа — он показал себя как эффективный инструмент реализации государственных обязательств в соцсфере: с таким заявлением на этой неделе в ходе профильного Всероссийского семинар-совещания в Уфе выступил заместитель министра финансов Алексей Лавров. Напомним, в 2020 году правительство добилось принятия ФЗ-189 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» — благодаря чему в РФ появился новый формат их оплаты: граждане могут получить государственный социальный сертификат и оплатить им (полностью или частично) услуги самостоятельно выбранных ими организаций (как государственных, так и коммерческих). Изначально использовать сертификат можно было для оплаты услуг по социальному обслуживанию (кроме стационаров), санаторно-курортному лечению, паллиативной медицинской помощи, туризму, спортивной подготовке и трудоустройству (см. “Ъ” от 9 сентября 2019 года). С 2021 года использование сертификатов доступно в рамках пилотного проекта, в котором приняли участие 16 регионов страны — он продлится до конца 2025 года.

Как заявил господин Лавров, в 2022 году общий объем финансового обеспечения социального заказа вырос до 83,1 млрд руб., что более чем на 45% превышает аналогичный показатель за 2021 год, а число его пользователей достигло 5 млн человек. «Это произошло за счет включения в этом году в проект еще 18 новых регионов и сферы туризма. Поэтому признано логичным его расширение и на новые направления деятельности — физкультурно-оздоровительные услуги, профилактику социально значимых заболеваний и реализацию дополнительных образовательных программ. Правительством готовится к внесению в Госдуму соответствующий законопроект поправок в федеральный закон»,— пояснил он.

Одновременно с этим господин Лавров признал, что сейчас Минфин видит «недостаточное использование в большинстве случаев потенциала негосударственных организаций» в соцсфере. «Пока доля их участия в соцзаказе остается незначительной. Не очень высока и доля конкурентных способов с правом выбора гражданина в реализации социального заказа — она не превышает 12% от общего объема социального заказа»,— добавил заместитель министра. По его словам, это связано с тем, что у населения РФ «сохраняется некая настороженность к оказанию услуг организациями разных правовых форм».

Отметим, что дальнейшее расширение сферы применения соцзаказа выглядит логичным также с учетом планов по развитию параллельного проекта Фонда социального страхования — электронного сертификата для приобретения технических средств реабилитации инвалидов. По данным фонда, напомним, с осени 2021 года их было выпущено более 15 тыс. на сумму в 342 млн руб.

Анастасия Мануйлова