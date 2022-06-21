Сертификатам расширяют приложение

Большинство инвалидов, которые воспользовались новым способом приобрести технические средства реабилитации (ТСР) — с помощью электронных сертификатов Фонда социального страхования (ФСС),— потратили их на кресла-коляски, ортопедическую обувь и слуховые аппараты. Всего с момента старта проекта фонд выпустил более 15 тыс. электронных сертификатов для покупки ТСР на общую сумму 342 млн руб., из них уже потрачено 129 млн руб. До конца года, по прогнозу Минтруда, новым механизмом покупки ТСР воспользуются примерно 200 тыс. российских инвалидов, а затем этот механизм может быть тиражирован и для предоставления иных льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ФСС отчитался о работе по запуску электронных сертификатов для покупки технических средств реабилитации — с осени 2021 года их выпущено более 15 тыс. на 342 млн руб., следует из доклада фонда на круглом столе в аналитическом центре при правительстве «Социальное партнерство: основные итоги и векторы развития». Напомним, закон об электронных сертификатах для приобретения ТСР льготными категориями граждан принят в 2020 году, сами сертификаты привязываются к банковским картам «Мир», а воспользоваться ими можно через личный кабинет в системе ФСС, где находится электронный каталог доступных для приобретения ТСР и можно рассчитать их стоимость в привязке к своему региону или размер полагающейся компенсации. При расчетах средства, привязанные к сертификату, перечисляются напрямую продавцу, что позволит избежать их нецелевого расходования, а покупатель может доплатить за необходимое ему изделие из своих средств.

Всего с запуска электронных сертификатов ими воспользовались 4,7 тыс. раз, совершив покупки на 129 млн руб. Сейчас в РФ зарегистрировано уже почти 1,3 тыс. точек продаж ТСР, где при покупке можно воспользоваться электронным сертификатом, большая часть покупок (71%) происходит в стационарных магазинах. Большая часть средств в виде электронного сертификата была потрачена на кресла-коляски (67%), ортопедическую обувь (22%) и слуховые аппараты (7%).

При этом, как заявил директор департамента Минтруда по делам инвалидов Дмитрий Лигомин, «мы с ФСС в текущем году определили целевой показатель — 15% граждан из 1,5 млн человек, которым полагается ТСР, должны воспользоваться электронным сертификатом, около 200 тыс. человек за год» (всего федеральный бюджет тратит на закупку ТСР около 40 млрд руб.). Как заявила начальник управления развития бюджетных платежей Федерального казначейства Оксана Рудь, в перспективе электронный сертификат «будет применяться и для лекарственного обеспечения, обеспечения лечебным питанием определенных категорий граждан». Проект постановления правительства об этом ранее представил Минтруд — расширение сферы применения электронного сертификата запланировано на 2023 год.

Кроме того, по словам Оксаны Рудь, у регионов появились собственные перечни социальных льгот, которые они по закону могут устанавливать в отношении товаров, работ и услуг и которые могут быть использованы с оплатой электронным сертификатом. «Есть регионы, которые прорабатывают использование сертификата для приобретения одежды для малоимущих, есть запрос на использование механизма для использования продуктовых карт, в иных социальных мерах поддержки»,— сообщила она. Так, например, правительство Ямало-Ненецкого автономного округа уже запустило пилотный проект по оплате электронными социальными сертификатами детского питания для детей-инвалидов в возрасте до полутора лет. «Проект в высокой стадии готовности, скоро мы его запустим через сетевые магазины, в том числе X5 Retail Group и ряд других игроков»,— сообщил заместитель главы Федерального казначейства Александр Албычев.

Анастасия Мануйлова