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Коммерсантъ FM
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Мосгоризбирком взял на себя функции комиссии по онлайн-голосованию в Москве

Мосгоризбирком (МГИК) на заседании 28 июля одобрил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на муниципальных выборах в сентябре. Главным его отличием в этом году станет возможность голосовать без предварительной регистрации благодаря электронному списку избирателей. Кроме того, в Москве не будет формироваться отдельный территориальный избирком (ТИК) для ДЭГ, как это было в предыдущих кампаниях: эти функции будут возложены на МГИК, сообщил на заседании его зампред Дмитрий Реут. «Мосгоризбирком будет утверждать форму бюллетеней, формировать данные о лицах, организует формирование ключа зашифрования и расшифрования, разделение этих ключей, их сборку, запуск процедуры расшифрования после окончания времени голосования. И дальше мы данные по итогам голосования направим в 125 избирательных комиссий муниципальных образований»,— рассказал господин Реут.

Напомним, на выборах в Госдуму 2021 года в Москве было создано 15 участковых избирательных комиссий ДЭГ (по одной на каждый округ), а на одну из них фактически были возложены функции ТИК. Члены этой комиссии жаловались на ограничение некоторых своих прав — например, на отсутствие доступа к ноде наблюдателя и невозможность «убедиться в правильности произведенного подсчета».

Дмитрий Реут пояснил “Ъ”, что решение не создавать в этом году отдельный избирком для ДЭГ обусловлено, в частности, сокращением некоторых функций. «Раньше одной из функций комиссии был прием заявлений на ДЭГ и формирование списка участников. Теперь это ушло, и этот объем работы стал ненужным»,— отметил зампред МГИКа. К тому же формирование любой комиссии, по его словам, процесс длительный и трудоемкий, и «если этого можно избежать и оптимизировать, то лучше это сделать». Кроме того, возложение функций комиссии по ДЭГ на городской избирком ускоряет процесс взаимодействия с окружными избиркомами, а в помещении МГИКа больше возможностей для контроля и наблюдения за ходом голосования, добавил господин Реут.

Елена Рожкова

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