Экстрадицию сверят с Конституцией

Гражданка Белоруссии Яна Пинчук, которую власти РБ обвиняют по шести «экстремистским» статьям, обратилась в Конституционный суд России. Второй апелляционный суд общей юрисдикции несколько дней назад разрешил выдачу госпожи Пинчук, задержанной петербургскими полицейскими, на родину. Это произошло несмотря на требование Комитета по правам человека ООН не исполнять эту процедуру, поскольку белорусскую активистку могут ждать пытки. В этой связи госпожа Пинчук просит КС признать неконституционными ст. 238 (приостановление производства по уголовному делу) и ст. 464 (отказ в выдаче лица) УПК РФ в той мере, в какой они «не позволяют приостановить производство по экстрадиции или отказать в экстрадиции» в связи с вынесенным ООН решением.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Яна Пинчук

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Яне Пинчук грозит до 19 лет лишения свободы по шести статьям белорусского уголовного кодекса — от создания экстремистского сообщества до призывов к санкциям. Власти РБ считают, что она была администратором Telegram-канала «Витебск-97%», который среди прочего публиковал персональные данные белорусских силовиков. 2 июня Петербургский городской суд принял решение о ее экстрадиции. Защита обратилась в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН, который 12 июля постановил запретить выдачу госпожи Пинчук. Члены КПЧ напомнили, что девушка продолжает обжаловать решение об отказе в убежище, а значит, не может быть экстрадирована до принятия окончательного решения. 21 июля Второй апелляционный суд общей юрисдикции тем не менее разрешил ее выдачу Белоруссии, несмотря на протесты адвокатов и позицию КПЧ ООН.

Яна Пинчук переехала в Россию задолго до массовых акций протестов, которые начались на ее родине в 2020 году. В ноябре прошлого года она была задержана петербургскими полицейскими по запросу «компетентных органов Республики Беларусь». Активистка попросила политическое убежище, но 25 марта 2022 года Смольнинский райсуд отказал ей. Защита обжаловала это решение в городском суде, но заседание по этому вопросу пока не состоялось.

Защитники и представители ООН отмечают, что белорусские силовики могут пытать девушку, но суду эти аргументы показались несостоятельными, так как Генпрокуратура РБ письменно пообещала этого не делать. Требование же КПЧ, согласно букве российского закона, не является обязательным для исполнения.

В связи с этим госпожа Пинчук обратилась в КС с требованием признать неконституционными ст. 238 (приостановление производства по уголовному делу) и ст. 464 (отказ в выдаче лица) УПК РФ в той мере, в какой они «не позволяют приостановить производство по экстрадиции или отказать в экстрадиции в связи с вынесением межгосударственным органом по защите прав и свобод человека решения о применении временных мер по индивидуальному сообщению иностранного гражданина, предписывающих не осуществлять экстрадицию до рассмотрения индивидуального сообщения в межгосударственном органе». Экстрадиция при этом может состояться в любой момент — решения апелляционной инстанции вступило в силу 21 июля.

Как сообщил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев (составлял текст жалобы для госпожи Пинчук), предварительное рассмотрение ее заявления может длиться до 30 дней, после чего оно будет передано судье. При принятии к рассмотрению суд может указать на необходимость применения обеспечительных мер, но сроки в данном случае неизвестны. «Мы суду всячески указали на необходимость скорейшей реакции, потому что восстановление прав заявителя в случае экстрадиции будет уже невозможно»,— отметил Роман Киселев.

Оспариваемые нормы УПК, сообщается в жалобе, не предусматривают возможности и тем более обязательства суда общей юрисдикции приостановить или прекратить производство по делу об экстрадиции в связи с обеспечительными мерами, наложенными ООН, притом что Россия признает его компетенцию. В пример приводятся решения КС по схожим делам. Например, в 2012 году суд указывал, что отсутствие прямого записанного основания в УПК не может являться препятствием для исполнения решения КПЧ ООН (дело Андрея Хорошенко об оспаривании ст. 403, 413, 415 УПК РФ).

Сам КПЧ ООН в мнении от 19 октября 2000 года в деле Piandong v The Philippines указывал, что государство—участник ООН совершает нарушение обязательств по факультативному протоколу, если предпринимает действия, направленные на срыв или предотвращение рассмотрения КПЧ ООН сообщения, в котором говорится о нарушении международного пакта о гражданских и политических правах.

Приостановить экстрадицию, согласно ч. 3. ст. 238 УПК РФ, можно в том случае, если суд, рассматривающий жалобу на экстрадицию, обратится в КС. Второй апелляционный суд в таком ходатайстве защите отказал.

Глава комитета «Гражданское содействие» (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина отметила, что госпожу Пинчук не вернут в Россию после выдачи белорусским властям, поскольку решения КПЧ ООН имеют лишь рекомендательный характер. Кроме того, обратила внимание госпожа Ганнушкина, в деле Яны Пинчук немаловажную роль играет тот факт, что речь идет о взаимоотношениях России и Белоруссии. «Сейчас между Беларусью и Россией чисто политические взаимоотношения. Мы очень нежно дружим»,— сказала она.

Президент фона «Миграция ХХI век» Вячеслав Поставнин отметил в разговоре с “Ъ”, что Россия имеет постоянную практику выдачи обвиняемых в уголовных преступлениях странам СНГ по их требованию. «Россия обычно всегда выдает людей странам СНГ, если этого требуют государства,— отметил эксперт.— В нашей стране законодательство работает так. Если правительственные структуры, например, Таджикистана или Узбекистана потребуют выдачи нарушителя, Россия выдаст. Это стандартная практика в нашей стране, даже без учета того, что Россия перестанет исполнять решения ЕСПЧ».

Олег Дилимбетов, Арина Швецова, Санкт-Петербург