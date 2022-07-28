В глубоком реверсансе

Дефицит на газовом рынке Европы вынудил НАК «Нафтогаз Украины» перейти на физический реверс газа из Словакии и Польши. Вероятно, компания не может найти контрагентов для реализации виртуального реверса. В целом объемы импорта крайне невелики и вряд ли существенно повлияют по подготовку страны к отопительному сезону. Ее успешность будет в первую очередь зависеть от динамики собственной добычи газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена впервые с марта перейти к физическому реверсу газа из Словакии. Согласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, поставки ожидаются в объеме 0,53 млн кубометров в сутки.

До сих пор «Нафтогаз» закупал российский по происхождению газ из Словакии и Венгрии по виртуальному реверсу. Европейские клиенты «Газпрома» продавали газ украинской компании, а последняя могла отбирать его из транзитного потока на территории страны, не дожидаясь, когда тот пересечет границу с ЕС.

Однако в последнее время из-за сокращения поставок России в Европу по газопроводу «Северный поток» европейцам самим не хватает газа, и возможности «Нафтогаза» использовать виртуальный реверс сокращаются. Из Словакии он прекратился, из Венгрии — значительно снизился, судя по данным ENTSOG (венгерский оператор FGSZ больше не раскрывает данные о перетоках с территории Украины). Венгрия в основном снабжается газом через «Турецкий поток» (со стороны Сербии), а также получает часть объемов из Австрии (в том числе газ по контракту с «Газпромом»), тогда как физический поток через Украину минимален.

Самым крупным внешним поставщиком газа для Украины выступает Польша — физический переток на 28 июля составлял около 2,7 млн кубометров в сутки. Поставки по виртуальному реверсу из страны стали невозможны с мая, поскольку Варшава прекратила закупать газ у «Газпрома», отказавшись платить в рублях. Поставки газа из Польши на Украину примерно вдвое увеличились в июле, что, видимо, связано со снижением прокачки по «Северному потоку» и сокращением возможности «Нафтогаза» приобретать газ у клиентов «Газпрома» по виртуальному реверсу.

К вопросу физической нехватки газа добавляются финансовые проблемы украинской компании: 26 июля «Нафтогаз» объявил о дефолте по евробондам (три выпуска на общую сумму $1,4 млрд), после того как держатели не согласились на двухлетнюю отсрочку выплат.

Дефолт, вероятно, помешает компании привлекать гарантии для заключения контрактов на покупку газа. Сейчас цена газа на нидерландском хабе TTF превышает $2 тыс. за 1 тыс. кубометров, что далеко за пределами возможностей даже большинства европейских потребителей.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил 28 июля, что в подземных хранилищах Украины находится 11,7 млрд кубометров газа и компания продолжает накапливать его со скоростью 34–35 млн кубометров в сутки. Теоретически правительство Украины требует от компании накопить к отопительному сезону (обычно начинается в стране 15 октября) 19 млрд кубометров газа. Однако Юрий Витренко уже заявлял, что с учетом утраты контроля над рядом территорий и сокращения потребления промышленностью будет достаточно запаса и 15 млрд кубометров. Этот уровень выглядит достижимым при текущих темпах закачки. На сколько именно сократилось потребление газа на Украине в результате боевых действий, неизвестно, но речь идет о десятках процентов.

Способность Украины пройти отопительный сезон прежде всего зависит не от импорта, а от динамики собственной добычи газа. Kondor Finance Plc., эмитент евробондов «Нафтогаза», сообщала, что с начала военных действий на Украине по середину июля суточная добыча его ключевой дочерней структуры «Укргазвыдобування» снизилась на 6% год к году (абсолютные цифры не приводились). В 2021 году компания добыла 12,9 млрд кубометров товарного газа при общей добыче в стране около 19,2 млрд кубометров.

Юрий Витренко 28 июля сообщил, что темпы снижения добычи замедлились. «В идеальном варианте мы сможем стабилизировать добычу до конца этого года и уже в следующем году увеличивать»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Kondor Finance уточняла, что 94% добычи «Укргазвыдобування» «находится под высоким риском прекращения из-за сложной ситуации в стране».

Юрий Барсуков