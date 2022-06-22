Тяготы и лишения контрактной тяжбы

Украина собирается начать новое арбитражное разбирательство с «Газпромом» по контракту на транзит газа. «Нафтогаз» не устраивает, что «Газпром» не полностью оплатил в мае законтрактованные мощности, хотя до этого украинская компания сама лишила монополию возможности использовать часть из них. По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, будут также возобновлены разбирательства по иску к «Газпрому» на $12 млрд, которые «Нафтогаз» обязался прекратить в рамках договоренностей конца 2019 года. Эксперты отмечают, что спор политизирован, его рассмотрение в арбитраже может затянуться не на один год, а итоговое решение может быть невозможно исполнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нафтогаз» собирается одержать новую победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, не обращая внимания на радикально изменившийся контекст

Фото: ROMAN PILIPEY / EPA-EFE / Vostock Photo «Нафтогаз» собирается одержать новую победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, не обращая внимания на радикально изменившийся контекст

Фото: ROMAN PILIPEY / EPA-EFE / Vostock Photo

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания в июле намерена подать иск в международный арбитраж к «Газпрому» в связи с недоплатой за забронированные и мощности транзита. Он пояснил, что по условиям контракта в случае возникновения споров компаниям отводится 45 дней на урегулирование. Если этого не происходит, то стороны могут обратиться в арбитраж. В данном случае срок истекает в середине июля. Согласно контракту, заключенному в конце 2019 года, «Газпром» бронирует мощности украинской газотранспортной системы на условиях ship-or-pay в объеме 40 млрд кубометров в 2021–2024 годах (109 млн кубометров в сутки). Газ поставляется в две точки приема на границе России и Украины — Суджа и Сохрановка. Транзит газа продолжался даже после начала военной спецоперации на Украине. Однако 11 мая «Нафтогаз» приостановил прием газа в Сохрановке, на которую приходится около трети транзитных поставок через Украину (до 32,6 млн кубометров в сутки). Компания объяснила это тем, что часть транзитных газопроводов теперь проходит через неподконтрольную Киеву территорию, и предложила «Газпрому» перенаправить весь поток газа на Суджу. «Газпром» заявил, что такой вариант технически невозможен, при этом в компании не видели проблем в продолжении транзита через Сохрановку. В результате, поскольку «Нафтогаз» отказывается принимать газ в Сохрановке, транзит продолжается только через Суджу.

«Газпром» снизил сумму оплаты за транзит за май, так как не захотел платить за мощности, которые «Нафтогаз» ей фактически не предоставляет. Украинская компания считает это нарушением контракта. Юрий Витренко также сообщил, что «Нафтогаз» теперь вернется к иску к «Газпрому» на $12 млрд, который был отозван в 2020 году по итогам договоренностей по транзиту. Суть иска заключалась в том, что «Газпром» должен оплатить снижение стоимости украинской ГТС, вызванное якобы тем, что российская компания не обеспечивала максимальные объемы транзита в 2009–2019 годах.

В «Газпроме» комментировать ситуацию не стали.

Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач отмечает, что на быстрое разрешение спора рассчитывать не стоит, так как арбитраж — это очень длительный процесс. «Более того, учитывая, что в недавнем прошлом арбитраж принял политически мотивированное решение в пользу Украины по спорам о транзите и поставках, то я очень сомневаюсь, что новое разбирательство вообще состоится и тем более завершится общепризнанным решением»,— заявил эксперт.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что перспективы иска неоднозначны, но само по себе намерение обратиться в международный арбитраж для «Нафтогаза» было предсказуемым. Он полагает, что конфликт лежит больше в политической плоскости, при этом рассмотрение иска займет не менее года.

В ходе прежней судебной эпопеи между «Газпромом» и «Нафтогазом», посвященной разбирательствам вокруг контрактов от 2009 года на транзит и поставку газа на Украину, украинская компания в целом одержала победу. «Газпром» в итоге согласился заплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, хотя изначально в 2014 году, когда разбирательство только начиналось, именно российская компания выглядела более сильной стороной.

С тех пор контекст кардинально изменился. Во-первых, в тот раз «Нафтогаз» в попытке принудить «Газпром» выполнить решение арбитража стремился арестовать зарубежные активы компании, которых у «Газпрома» было множество. Однако в результате санкций практически все крупнейшие активы были потеряны (как Gazprom Germania) или переведены в российскую юрисдикцию, и даже плата за поставляемый в Европу газ теперь осуществляется в основном в рублях. Во-вторых, тогда «Газпром» не мог обойтись без украинского транзита для выполнения своих европейских контрактов, что вынуждало его идти на переговоры с «Нафтогазом». Теперь же экспорт «Газпрома» в Европу резко упал, а судьба его долгосрочных контрактов и вообще поставок российского газа в Европу становится крайне неопределенной.

Ольга Мордюшенко