И вышел грозить в туман над Янцзы

Президент США Джо Байден в четверг впервые с марта поговорил с китайским лидером Си Цзиньпином. В центре внимания были вопросы региональной безопасности, в первую очередь эскалация кризиса вокруг Тайваня. В ходе беседы лидер КНР обратился к своему собеседнику со словами о том, что «играющий с огнем» непременно сам себя обожжет. При этом он призвал Вашингтон перестать смотреть на Китай как на главного соперника и самую серьезную долгосрочную проблему. Между тем с таким призывом стоило бы обратиться не только к администрации Байдена. В пятницу переговоры в Вашингтоне будут проводить делегации из Южной Кореи и Японии — стран, которые согласны с американскими оценками об угрозах для региона со стороны Пекина.

Разговор лидеров США и Китая — первый с 18 марта — продолжался 2 часа 17 минут. «Главы двух государств считают, что состоявшийся звонок был искренним и обстоятельным, стороны договорились поддерживать контакты»,— сообщило по итогам переговоров Центральное телевидение Китая. Между тем обнародованные цитаты из выступления Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что разговор был не только обстоятельным, но и крайне непростым.

«Воспринимать и определять китайско-американские отношения с точки зрения стратегического соперничества, а также смотреть на Китай как на главного соперника и самую серьезную долгосрочную проблему — это неверная оценка китайско-американских отношений и ошибочное толкование развития Китая»,— привел слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР

При этом особое внимание в ходе телефонной беседы, по всей видимости, было уделено тайваньскому вопросу.

«Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня,— сказал Джо Байдену Си Цзиньпин.— Правительство и народ Китая занимают неизменную позицию, мы будем твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны». Сообщается также, что китайский лидер предупредил: «играющий с огнем» непременно сам себя обожжет.

Джо Байден тем временем заверил, что «США выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива».

Напомним, причиной очередного обострения «тайваньского вопроса» послужили планы спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить остров, который Пекин считает своей неотъемлемой частью (см. “Ъ” от 26 июля). Власти КНР уже неоднократно на разных уровнях предупреждали: если визит все-таки состоится, они примут в ответ «решительные меры».

На этом фоне газета South China Morning Post сообщила: и США, и Китай наращивают военное присутствие возле Тайванского пролива. Так, Народно-освободительная армия КНР размещает дополнительные силы на авиабазе Лунтянь в провинции Фуцзянь, расположенной по другую сторону пролива от Тайваня. А американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Ronald Reagan вернулась из порта Сингапура в Южно-Китайское море. «США в очередной раз решили показать свои мускулы. Теперь вы можете ясно видеть, кто является самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море и Азии»,— заявил в этой связи в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Деэскалация, вероятно, могла бы наступить в случае четкого отказа Нэнси Пелоси от поездки на Тайвань. Но спикер Палаты представителей по-прежнему не дает однозначных ответов на вопросы о том, посетит ли она остров.

Еще одной угрозой региональной безопасности китайская сторона считает американские инициативы по выстраиванию в Индо-Тихоокеанском регионе «пояса сдерживания» КНР (см. “Ъ” от 13 июля).

Как раз в четверг в МИД Китая напомнили новому руководству Южной Кореи о принятом еще в 2017 году предыдущим президентом республики Мун Чжэ Ином решении не размещать в стране дополнительные американские противоракетные комплексы THAAD. Чжао Лицзянь сказал, что политика Мун Чжэ Ина сыграла «ключевую роль в укреплении взаимного доверия и в усилении сотрудничества двух стран». Но теперь она может быть пересмотрена: как заявил в понедельник глава МИД Южной Кореи Пак Чин, позиция властей по THAAD не являлась обязательством Южной Кореи либо официальным соглашением Сеула и Пекина.

Альтернативную китайской точку зрения на все эти вопросы в пятницу выскажет в Вашингтоне глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп. Кроме того, на первом плане наверняка окажется обсуждение дальнейшей тактики сдерживания Пхеньяна. Власти Южной Кореи считают, что КНДР завершила большую часть подготовки к седьмому ядерному испытанию и время проведения теста зависит лишь от решения лидера страны Ким Чен Ына. Тот, кстати, накануне заявил, что Пхеньян «полностью готов к любой военной конфронтации с Соединенными Штатами». «Если южнокорейский режим и военные бандиты (имеются в виду США.— “Ъ”) думают напасть на нас и полагают, что они могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи превентивно, основываясь на определенных военных средствах или методах, они ошибаются»,— отметил северокорейский лидер в речи по случаю годовщины окончания Корейской войны 1950–1953 годов.

Кроме того, на министерской встрече в пятницу, как ожидается, будут обсуждаться перспективы дальнейшего трехстороннего сотрудничества Южной Кореи, США и Японии. С взаимодействием в таком формате не все гладко. В частности, встреча лидеров трех стран 29 июня на полях саммита НАТО в Мадриде чуть не была отменена в последний момент. Несмотря на попытки Сеула и Токио пойти на сближение, между странами остается целый ряд пока неразрешимых противоречий, обусловленных как экономически, так и исторически. При этом Соединенным Штатам крайне важно, чтобы на фоне продолжающегося усиления Китая в регионе отношения Японии и Южной Кореи все-таки потеплели.

Кстати, в пятницу в Вашингтоне будет находиться не только глава Минобороны Южной Кореи, но и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. Он примет участие во встрече в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и экономических ведомств США и Японии.

Кооперация в треугольнике Вашингтон—Сеул—Токио все больше беспокоит Пекин, который уверен: в основе всего лежит желание США взять под контроль страны Индо-Тихоокеанского региона. 29 июня, когда трехсторонняя встреча все-таки состоялась, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил о недопустимости вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. Дипломат предостерег от расширения альянса на восток, дабы не посеять семена конфликта, как это, по его словам, произошло на Украине.

Павел Тарасенко; Екатерина Мур, Вашингтон