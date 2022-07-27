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Коммерсантъ FM
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«Динамо» нашло в Парагвае еще одного защитника

Защитник Роберто Фернандес перешел из парагвайского клуба «Гуарани» в московское «Динамо». Об этом во вторник сообщает пресс-служба бело-голубых. Контракт с парагвайским футболистом рассчитан на пять лет.

21 июня Международная федерация футбола (FIFA) разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Контракты с «Динамо» приостановили защитники парагваец Фабиан Бальбуэна и украинец Иван Ордец.

Роберто Фернандесу 22 года. Он является воспитанником клуба «Гуарани». В общей сложности провел за команду 70 матчей, забив два гола и отдав три результативные передачи. ТАСС

Криштиану Роналду устраивает свое будущее

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш прибыли в тренировочный центр «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне, сообщает Sky Sports. Ожидается, что в скором времени они проведут переговоры с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом по поводу будущего футболиста. В тренировочном центре также был замечен бывший главный тренер клуба Алекс Фергюсон. Во вторник СМИ сообщали, что тен Хаг намерен убедить Роналду остаться в команде. Ранее португалец пропустил предсезонное турне «Манчестер Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

Будущее Роналду в МЮ стало неопределенным после того, как команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. В начале июля стало известно, что форвард попросил у руководства клуба разрешения покинуть клуб при наличии удовлетворительного предложения. В СМИ появлялись предположения, что Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ и мадридском «Атлетико». Эрик тен Хаг заявлял, что клуб не планирует продавать португальца.

Криштиану Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Контракт футболиста с манчестерцами рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года. «РИА Новости»

«Бавария» усилилась 17-летним французом

Футболист молодежной сборной Франции Матис Тель перешел из французского «Ренна» в «Баварию», сообщается на сайте мюнхенского клуба. По данным Bild, соглашение с 17-летним форвардом заключено до 2027 года. Сумма сделки составила €20 млн. «Ренн» также может получить дополнительно €8,5 млн в качестве бонусов.

«Матис Тель — один из самых талантливых футболистов в Европе, очень быстрый, техничный и разносторонний нападающий. Мы наблюдали за ним в течение долгого времени и смогли убедить его перебраться в Мюнхен. Мы гордимся этим, так как было много клубов, которые хотели подписать его»,— сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Матис Тель — воспитанник академии «Ренна». В этом году он стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет. Всего он провел десять матчей за основную команду «Ренна». «РИА Новости»

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