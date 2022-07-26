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Коммерсантъ FM
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34 миллиарда рублей составило в июне увеличение портфеля корпоративного кредитования, сообщил Банк России. В июне кредитование компаний выросло на 0,1% впервые с февраля 2022 года — и только за счет кредитов в рублях (на 190 млрд руб.). Валютные займы сократились на $2,5 млрд (156 млрд руб.), снижение фиксируется четвертый месяц подряд. Прирост объема рублевых кредитов обусловлен в том числе выдачей 200 млрд руб. в рамках госпрограмм поддержки системообразующих компаний. Условия кредитования в июне, по оценкам предприятий всех видов экономической деятельности, смягчались третий месяц подряд — в основном из-за снижения ставок по кредитам, фиксирует ЦБ. Неценовые условия кредитования не изменились.

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