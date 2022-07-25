Валюта не дружит с балансами

Российские банки активно снижают портфели валютных кредитов на фоне девалютизации балансов. В основном сокращение коснулось корпоративных кредитов в долларах и евро. В то же время потенциальный интерес к кредитованию в валютах дружественных стран сталкивается с проблемой долгосрочного фондирования. Да и существенного спроса на такие кредиты пока нет, утверждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ наблюдает снижение валютного корпоративного портфеля четвертый месяц подряд, говорится в обзоре банковского сектора за июнь. В июне валютная часть портфеля сократилась на $2,5 млрд (156 млрд руб. в эквиваленте). При этом рублевая часть выросла на 190 млрд руб. (преимущественно за счет госпрограмм поддержки системообразующих предприятий). За месяц прирост составил 34 млрд руб. (0,1%). Но в предыдущие три месяца совокупный портфель кредитов компаниям непрерывно показывал снижение, и на начало июля его объем составил 50,1 трлн руб.

Девалютизация кредитного портфеля идет в условиях «изменения структуры экономики и санкционных рисков», отмечает ЦБ. При этом на начало февраля этого года доля валютных кредитов составляла 24,2% (53,2 трлн руб.).

«В процентном выражении фиксируемое сокращение валютных кредитов юрлицам не оказывает значимого воздействия на размер портфеля, однако с учетом укрепления рубля с начала года доля валютных кредитов может составлять менее 20% совокупного портфеля»,— оценивает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «На среднесрочном горизонте доля валютных кредитов в активах сектора продолжит устойчиво уменьшаться вследствие снижения спроса на доллары и евро со стороны российских заемщиков, а также в результате перевода части валютных кредитов в рублевые на фоне выгодного курса»,— соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, по итогам заседания совета директоров 22 июля: Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков — если не в рубли, то в дружественную валюту.

Если бы предприятия могли в ограниченный период времени погасить валютные кредиты, то портфель по году мог бы показать сокращение на 40–50%, уточняет управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако в текущих условиях, полагает он, у многих предприятий наблюдается падение выручки, поэтому валютные кредиты в значительной части будут не погашаться досрочно, а реструктуризироваться. По его оценке, по итогам года валютный корпоративный портфель может сократиться на 30%.

Вместе с тем эксперты считают, что в нынешних условиях переключение на валюты дружественных стран в сегменте кредитования вряд ли возможно.

По мнению господина Беликова, крайне сомнительно, что банки смогут аккумулировать объем долгосрочного фондирования, например, в юанях для развития полноценного кредитования в этой валюте.

Для заимствования на межбанке потребуется развивать корреспондентские отношения, масштаб которых сейчас невелик. Кроме того, отмечает эксперт, «в расчетах с азиатскими партнерами зачастую использовались доллары и евро и переключение на другие валюты — вопрос не только нашей заинтересованности, но и заинтересованности азиатских партнеров в перестройке расчетной инфраструктуры».

В Сбербанке возможный интерес банка к кредитованию в валютах дружественных стран комментировать не стали. В МКБ отметили интерес со стороны корпоративных клиентов на размещение остатков в юанях на своих счетах. «Предоставление финансирования в юанях для обслуживания внешнеторговых контрактов также пользуется спросом»,— говорят там. В одном из системно значимых банков пояснили, что рассматривают вопрос кредитования среднего бизнеса в юанях, но «объемы небольшие». Это, добавили в кредитной организации, целесообразно для компаний-экспортеров, которые перевели свои внешнеторговые контракты в юани.

Ольга Шерункова, Полина Трифонова