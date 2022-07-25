Лечить себе дороже

Команда приложения «Справочник врача» опросила почти 2 тыс. врачей из разных регионов России, довольны ли они качеством помощи, которую оказывают пациентам. Около трети медиков не удовлетворены своей работой, еще 18% «скорее не удовлетворены». Среди профессиональных проблем, которые приводят к некачественному результату, врачи наиболее часто называли повышенную нагрузку, низкую зарплату и кадровый дефицит. Кроме того, почти половина опрошенных — как довольных, так и неудовлетворенных — думают о том, чтобы сменить место работы или совсем уйти из профессии. Изменить ситуацию, по мнению большинства, могло бы увеличение зарплат. Сейчас в связи с отменой ковидных доплат многие врачи жалуются, напротив, на сокращение дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В опросе команды мобильного приложения «Справочник врача» (популярный сервис для медиков, который оптимизирует работу специалистов и помогает им принимать клинические решения; объединяет более 915 тыс. пользователей) приняли участие 1882 врача. У медиков спросили, удовлетворены ли они качеством помощи, которую оказывают пациентам. Только 15% опрошенных ответили однозначное «да». «Скорее удовлетворены» 38%. Почти 30% ответили, что не удовлетворены, и еще 18% — «скорее не удовлетворены». У врачей также спросили, как, на их взгляд, можно узнать, доволен ли пациент оказываемой помощью. 33% (это самая большая группа ответов) полагают: что «пациенты необъективны, их мнение не стоит учитывать».

Среди профессиональных проблем, которые приводят к некачественному результату, врачи наиболее часто называли повышенную нагрузку, «не позволяющую оказывать внимание пациентам и отбивающую желание совершенствовать свои навыки» (69,3%); проблемы с материально-техническим обеспечением (68,5%); забюрократизированность (67,90%); маленькую зарплату, которая «отбивает стимул работать на благо пациента» (52,3%); большое количество проверок надзорных органов (38,6%), а также кадровый дефицит (58,9%). Кроме того, 21,5% опрошенных врачей заявили, что им мешают постоянные жалобы пациентов и конфликты с ними, а 11,6% не уверены в своей квалификации и не могут заниматься самообразованием.

Довольные результатами работы врачи главной причиной тому назвали положительный эффект от назначений или проведенных манипуляций (86,7%). Среди других причин отсутствие жалоб со стороны пациентов (40,2%), уверенность в своей квалификации, наработанных навыках и полученном образовании (51,1%) и осознание, что пациенты хотят попасть именно к ним на прием (38,9%).

Среди специалистов, недовольных качеством своего взаимодействия с пациентами, почти 50% хотели бы поменять работу, но признают, что «идти им некуда». Еще 25% находятся в постоянном поиске нового места, а 7% совсем уходят из профессии. Примечательно, что среди тех, кто доволен работой, эти показатели тоже высокие: 27% имеют желание, но не возможность уйти, 17% ищут варианты трудоустройства, 5% покидают медицину. Таким образом, суммарно более половины опрошенных заявили либо о желании, либо о намерении уйти из медорганизации, в которой они трудятся.

Медработников попросили назвать плюсы и минусы своей работы. Наиболее часто респонденты отмечали теплые и дружественные отношения в коллективе как положительную сторону (50%), а также самостоятельность в рабочих процессах (43%) и соответствие дела интересам и способностям опрошенного (38%). Среди очевидных минусов: «очень высокие нагрузки» (64,8%), низкая зарплата (59,8%), низкий уровень технической оснащенности (54,5%) и «никакой надежды на карьерный рост» (37,8%).

Более комфортной, по мнению опрошенных, работу может сделать повышение зарплаты. Так считают 34,5%. Улучшить настроение врачей могло бы также снижение бюрократической нагрузки (21%), укомплектованный штат (15%), инициативы государства по улучшению условий труда (8,5%) и оснащение больниц современным медицинским оборудованием (7%).

17% респондентов не предпринимают самостоятельных шагов для повышения удовлетворенности работой — «не видят перспектив». Среди тех, кто пытается улучшить условия труда, 58,6% повышают уровень знаний и квалификации за свой счет и 22,3% — за счет работодателя. 38,6% выстраивают баланс между работой и жизнью и достаточно отдыхают, 26,4% знают свои права и не боятся их отстаивать перед начальством и пациентами. Кроме того, 5,4% опрошенных врачей работают с психологом.

Комментируя результаты опроса, президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин заявил, что это «мягкая оценка»: «Редко встречаешь врача, который доволен ситуацией, если это не врач исключительного уровня и высокооплачиваемого ранга». Основной причиной неудовлетворенности господин Гальперин также называет низкие зарплаты: «Мы знаем, что формально все чиновники отчитались о выполнении указа президента и доведении врачебной зарплаты до 200% от средней по региону, однако этих цифр нигде не наблюдается». Отметим, 15 июля правительство из-за улучшения ситуации с распространением COVID-19 заменило экстренные выплаты и гарантии медработникам, введенные в начале эпидемии, единым режимом компенсационных выплат — до конца 2022 года они составят 25% оклада. Профсоюзные организации заявляют, что многие медработники недовольны таким решением, так как ковидные доплаты были существенной частью их доходов. Кроме того, в июле 2022 года правительство объявило о переносе пилотных проектов реформирования оплаты труда в здравоохранении на 2025 год.

По словам председателя межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, результаты исследования подтверждают проблемы, с которыми профсоюз ежедневно сталкивается в работе: «Если бы у врачей спросили то же самое три года, пять, десять лет назад, ситуация вряд ли бы серьезно отличалась. К сожалению, если эти вопросы и решаются, то преимущественно точечно, а не системно». Семен Гальперин добавляет, что уровень удовлетворенности врачей сказывается на пациентах: «Если врач вынужден работать в нескольких местах одновременно и думать, чем накормить семью, конечно, коэффициент его полезности снижается».

В министерстве здравоохранения “Ъ” заявили, что минимальный уровень оплаты труда врачей согласно «майским» указам президента составляет 200% от средней зарплаты в регионе. «Минздрав России последовательно реализует меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, что позволит больше времени уделять непосредственно работе с пациентом, — прокомментировали в ведомстве результаты опроса. — С этой целью уже принята нормативная база для перехода на электронный документооборот и отказ от дублирования медицинской документации на бумаге. Одним из приоритетных направлений является создание условий для непрерывного образования медицинских работников, повышения их профессионального уровня».

Наталья Костарнова