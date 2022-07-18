Цифровые медицинские технологии расставили по местам

Появление новых решений в IT-отраслях (искусственный интеллект, сенсорика, робототехника), пандемия и увеличение доли больных с хроническими заболеваниями увеличили спрос на цифровые технологии в здравоохранении. Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) с помощью системы анализа больших данных iFORA (были проанализированы 26 тыс. источников, отражающих актуальную повестку в науке и бизнесе) выявили самые востребованные.

В топ-3 технологий вошли биосенсоры (первое место в исследовательской повестке и второе — в рыночной). Они применяются в фитнес-браслетах и «умных» часах для оперативного контроля показателей организма (уровень сахара в крови, артериальное давление и другие). Также в тройке — облегчающие работу врачей технологии электронных медицинских записей (второе место по индексу значимости в исследованиях и третье — для рынка) и телемедицина (третье и первое места соответственно, рост интереса к «удаленному» лечению был вызван прежде всего пандемией).

В десятку популярных технологий также вошли интерфейсы «мозг—компьютер», применяемые для лечения нейродегенеративных и психических заболеваний и нейрореабилитации. Востребованы и приложения mHealth, наиболее популярны из них те, что помогают вести здоровый образ жизни. Также в топ-10 вошли роботы-хирурги, ассистивные продукты (позволяющие компенсировать утраченные функции и органы), технологии анализа медицинских изображений с помощью алгоритмов компьютерного зрения, системы поддержки принятия клинических решений (при их создании используются большие данные) и интернет вещей, позволяющий объединить различные приборы и датчики в целостную экосистему.

Отметим, что большинство этих технологий все же нельзя назвать массовыми. Недавний опрос команды приложения «Справочник врача» показал, что у 20% российских врачей на рабочем месте нет даже доступа в интернет. Только 3,8% опрошенных медиков полагают, что реальный уровень цифровизации здравоохранения соответствует тому, что «показывают телевидение и СМИ». В Минздраве, впрочем, ссылаясь на внутренние исследования в ряде регионов, заявляют о росте удовлетворенности врачей процессом внедрения в их работу современных технологий (подробнее см. “Ъ” от 24 мая).

Венера Петрова