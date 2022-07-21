10,8 процента составил показатель инфляции, ожидаемой населением через год, фиксирует опрос инФОМ, проведенный для ЦБ. С пика в 18,3% в марте он снизился до минимума с марта 2021 года. Наблюдаемая в июле инфляция — 22,2% против пиковых 25,1% в мае. Потребительские настроения и закредитованность граждан растут на фоне отрицательной реальной доходности вкладов и падающих денежных поступлений. Росстат при этом продолжает фиксировать дефляцию отпускных цен в промышленности (за июнь) и в рознице (годовая инфляция на 15 июля — 15,5%). Среднесуточная же инфляция на прошлой неделе ускорилась, в июле компании сменили намерение снижать цены на готовность их повышать.