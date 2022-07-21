От растраты до зарплаты

Верховный суд РФ (ВС) решит, вправе ли бывший глава банка в приоритетном порядке получить зарплату, если был привлечен к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве той же кредитной организации. В деле банка «Пушкино» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) настаивает, что требования экс-руководителя, виновного в доведении организации до банкротства, должны погашаться после всех независимых кредиторов. Юристы отмечают, что прямого ответа в законе нет, а практика неоднозначна, и ожидают от ВС прецедентного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Как следует из опубликованного 16 июля определения ВС, экономколлегии предстоит рассмотреть спор о субординации (понижении в очередности) требования экс-главы должника о выплате зарплаты, если его привлекли к субсидиарной ответственности. В сентябре 2013 года у банка «Пушкино» отозвали лицензию. За неделю до признания организации банкротом в декабре того же года ее руководитель Кирилл Никулин решил покинуть свою должность. Банк задолжал ему зарплату за пару месяцев и компенсацию за неиспользованный отпуск. В феврале 2015 года Пушкинский горсуд Московской области взыскал долг в пользу экс-руководителя.

Между тем в ноябре 2017 года самого Кирилла Никулина признали несостоятельным, а в ноябре 2019 года в рамках банкротства банка привлекли к субсидиарной ответственности «за недобросовестные действия при выполнении своих трудовых обязанностей». В частности, суд признал, что господин Никулин «скрывал реальное финансовое положение банка путем предоставления в ЦБ РФ недостоверной отчетности» и не принимал мер по предупреждению банкротства.

Это привело к спору между управляющими двух банкротов. АСВ (со стороны «Пушкино») и Михаил Андреев (со стороны Кирилла Никулина) обратились в суд по поводу очередности выплаты экс-руководителю 10,6 млн руб. зарплаты, включая компенсацию за просрочку. Зарплатные долги относятся к текущим платежам и по закону должны погашаться в приоритетном порядке. Но в АСВ заявляли, что требования нужно субординировать, а господин Андреев выступал против понижения в очередности, рассчитывая, что платеж поступит в конкурсную массу для погашения личных долгов господина Никулина.

Арбитражные суды трех инстанций решили, что АСВ должно выплатить Кириллу Никулину долг по зарплате, посчитав, что «субординация неприменима к трудовым отношениям». АСВ с этим не согласилось и подало жалобу в ВС. Агентство настаивает, что удовлетворение требований экс-главы банка «не соответствует принципам и задачам банкротства», и нужно субординировать требования лица, «чья недобросовестность установлена». Экономколлегия ВС рассмотрит дело 18 августа.

Партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников отмечает, что российские суды субординируют требования, связанные с предоставлением финансирования компании в условиях кризиса, но требования, вытекающие из трудовых отношений, к ним не относятся: «Более того, сложившаяся практика говорит о том, что такое требование находится под конституционной защитой c учетом его социальной значимости».

Господин Красников отмечает, что п. 2.1 ст. 134 закона о банкротстве предусматривает «понижение» требований руководства должника, которые касаются выплаты выходного пособия и иных компенсаций на случай увольнения (за исключением суммы в пределах прожиточного минимума). Однако, подчеркивает руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский, о зарплате там не говорится.

Судебная практика тоже неоднозначна, говорит адвокат КА Delcredere Александр Спиридонов: «Так, в банкротстве "Яровит Моторс" суды отказались понизить требования руководителя, привлеченного к субсидиарке. Но в деле Орского вагонного завода пришли к противоположному выводу». В обзоре практики от 29 января 2020 года ВС признавал, что привлеченное к субсидиарке контролирующее лицо «не может получить удовлетворение требования наравне с требованиями других кредиторов», но та позиция не касалась долгов по зарплате, добавляет господин Олевинский. Господин Спиридонов надеется, что ВС «даст окончательный ответ».

Эдуард Олевинский считает субординацию оправданной, так как «ситуация, при которой виновное в банкротстве лицо получает удовлетворение требований даже не наравне, а преимущественно перед независимыми кредиторами, выглядит несправедливой». «Работник, причинивший в результате противоправных действий вред работодателю, не может рассчитывать на судебную защиту своих прав и интересов»,— согласен господин Красников. Банкротство самого Кирилла Никулина, полагает господин Спиридонов, «не имеет значения и не препятствует субординации».

Екатерина Волкова, Анна Занина