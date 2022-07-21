Экспорт заломало

Власти пошли навстречу металлургам и продлили квоту на экспорт лома черных металлов из страны, а также увеличили ставку экспортной пошлины. Ломозаготовители уверяют, что такое решение обернется для них убытками, а заготовка сырья уже снижается и упадет еще сильнее. Металлурги, напротив, говорят, что лома на внутреннем рынке серьезно не хватает. По мнению аналитиков, лом уже и так почти не экспортируется и новые ограничения могут привести к падению ломосбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Квота на экспорт лома черных металлов будет продлена с 1 августа до конца 2022 года, сообщило Минэкономики. Объем квоты составит 1,35 млн тонн, на него будет распространяться экспортная пошлина в 5% от таможенной стоимости, но не менее €100 за тонну. В начале июля Минпромторг предлагал более низкий размер пошлины — 5%, но не менее €35 за тонну, а также внеквотную ставку в менее €290 за тонну. Прежняя квота действовала только два месяца (в июне—июле) и составляла 540 тыс. тонн с аналогичной ставкой экспортной пошлины.

Идея продления тарифной квоты традиционно встретила возражения ломозаготовителей. По мнению ассоциации «Руслом.ком», даже ставка пошлины в €35 за тонну заставит экспортеров работать вовсе без прибыли или в убыток, говорится в отзыве, направленном в Минпромторг и Минэкономики (есть у “Ъ”). Тогда как ставка в €100 «является уже заведомо заградительной и вводит дискриминационные условия для экспортеров лома черных металлов», утверждают ломозаготовители.

«Руслом.ком» называет ситуацию в отрасли критической: ломозаготовка в первом полугодии упала на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в июне падение составило 49%. Кроме того, в России и мире цены на лом падают, а экспортный поток остановлен почти полностью. При этом в России нет критической нехватки лома. Поэтому ассоциация предлагает установить ставку вывозной пошлины в 5%, но не менее €5 за тонну и продолжить мониторить ценовые предложения на внутреннем рынке, чтобы оперативно корректировать экспорт.

Минпромторг объясняет необходимость экспортных ограничений на лом «обеспечением российской металлургической промышленности стратегическим сырьем в условиях санкционного давления и волатильности курса рубля». Представитель Ассоциации электрометаллургических предприятий рассказал “Ъ”, что электрометаллургические заводы испытывают острую нехватку лома, при этом за август—октябрь отрасли необходимо заготовить зимний запас сырья, и каждый завод будет закупать на 20–30 тыс. тонн лома больше своей обычной месячной потребности. «Сегодня цены на металлолом во многих регионах уже превышают 22 тыс. руб. за тонну. Напомню, что еще в начале 2020 года лом продавался за 10–12 тыс. руб.»,— рассказали в ассоциации. «Турция — основной покупатель российского лома и сейчас демонстрирует на него повышенный спрос, потому что турецким заводам почти на 400 тыс. тонн увеличили годовую квоту по экспорту металлопродукции в Европу после введения антироссийских санкций»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Источник “Ъ” среди металлургов говорит, что, несмотря на сокращение производства в металлургической отрасли и снижение потребностей в сырье, спрос на лом в России превышает объем доступного предложения. По его словам, за июнь и июль металлургические заводы значительно сократили запасы лома из-за текущих недопоставок, а на фоне предстоящего в ближайшее время формирования зимних запасов потребности в ломе существенно вырастут. По его мнению, основная причина резкого снижения заготовки лома — приостановка поставок со стороны ломозаготовителей, которые надеются на рост цен. «В этих условиях любая либерализация экспортных ограничений приведет к оттоку лома в другие страны, росту цен на внутреннем рынке и еще большему ценовому давлению на металлургические предприятия, которое приведет к дальнейшему сокращению объемов производства»,— добавил собеседник “Ъ”.

В продлении экспортных ограничений нет особого смысла, так как сырье почти не вывозится из страны, считает Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, создание избытка предложения на внутреннем рынке обернется резким снижением закупочных цен и сокращением ломосбора, восстановить который к моменту роста спроса, возможно, не получится.

Евгений Зайнуллин