Водители съехали с ума

В 35 регионах России за минувшие полгода выросло число погибших в дорожных авариях, следует из данных Госавтоинспекции. В антирейтинг, который открывает Севастополь с двукратным ростом жертв, входят в том числе Краснодарский край, Татарстан, Белгородская область, Москва. В Институте экономики транспорта ВШЭ считают, что всплески аварийности наблюдаются, как правило, в условиях экономического кризиса: постоянный стресс из-за боязни потери работы, нехватки средств негативно отражается на поведении водителей. Столичные власти приводят иные аргументы: число велокурьеров и велосипедистов за последние два года на дорогах выросло вдвое, пользователей средств индивидуальной мобильности — более чем в 20 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из опубликованной ГИБДД статистики следует, что за прошедшие полгода на дорогах страны произошло 53,5 тыс. аварий с пострадавшими (–7,2% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 5,6 тыс. человек (–3,9%) и ранено 67,7 тыс. (–7,5%). При этом в 20 регионах количество ДТП растет (в Мордовии, Республике Алтай, Новосибирской области и т. д.), а в 35 субъектах выросло число погибших на дорогах.

Среди последних лидируют:

Севастополь (двукратный прирост жертв),

ЕАО (+180%),

Якутия (+104,5%),

Кемеровская область (+66,7),

Карачаево-Черкесия (+58,3%).

В список попали также Краснодарский край (+16,7%), Татарстан (+7,6%) и Москва (+5%). Рост погибших в ДТП наблюдается также в целом в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Лидеры по снижению жертв аварий:

Чечня (–59%),

Костромская область (–46,9%),

Карелия (–45,2%),

Санкт-Петербург (–41,9%),

Астраханская область (–37,1%).

Снижение числа погибших в ДТП, напомним, является одним из основных целевых показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Количество жертв на 100 тыс. населения (социальный риск) по России должно уменьшиться с 10,2 в 2021 году до 9,59 в 2022 году, а затем до 4 в 2030 году.

В столичном ЦОДД “Ъ” подтвердили, что число погибших на дорогах города «остается тревожным». «Рост смертности по отдельным видам ДТП не всегда зависит от организации дорожного движения, а связан с различными факторами,— пояснили в центре.— Например, количество велокурьеров и велосипедистов за последние два года увеличилось вдвое. Только на велосипедах городского проката с начала сезона было совершено более 1,6 млн поездок. Увеличилось число пользователей средств индивидуальной мобильности с 0,4 млн в 2019 году до 9,4 млн в 2022-м. На 3 млн выросло и количество поездок на каршеринге по сравнению с 2019 годом».

Многие аварии с погибшими, заметили в ЦОДД, происходят из-за грубых нарушений ПДД на высоких скоростях.

Для улучшения безопасности движения, заявили в центре, применяются «современные методы проектирования дорог», устанавливаются и перестраиваются светофоры, строятся велодорожки, устанавливаются камеры. УГИБДД по Москве в среду также опубликовало данные об аварийности за полгода, но без указания динамики, отметив, что больше аварий произошло по причине несоблюдения безопасной дистанции, очередности проезда и несоответствия скорости «конкретным условиям».

В Госавтоинспекции Амурской области (прирост погибших в регионе — 35,6%) ранее сообщали, что для «стабилизации аварийности экипажи ориентированы на пресечение нарушений, способствующих возникновению аварий» (выезд на встречку, пьяная езда и т. д.). В четверг, 21 июля, ситуацию обсудят на региональной комиссии по безопасности дорожного движения. В администрации главы Марий Эл (прирост погибших — 55,6%) “Ъ” заявили, что основными причинами роста смертности являются грубые нарушения ПДД, увеличение скорости и агрессивное поведение участников движения. Там отметили, что уже утвердили план мероприятий, куда включены в том числе установка камер и их муляжей, а также имитаторов проблесковых маячков патрульных машин ДПС. Получить комментарий от остальных регионов в среду не удалось.

Всплеск аварийности наблюдается во время каждого экономического кризиса — так было и в 1998-м, и в 2008 году, рассказал "Ъ директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Постоянный стресс (из-за потери работы, нехватки средств и т. д.), пояснил он, негативно отражается на поведении водителей. Господин Блинкин прогнозирует, что вскоре на аварийность начнет влиять еще один фактор — ухудшение качества автопарка: «Если последние 30 лет качество продаваемых в России автомобилей и их безопасность росла, то сейчас уже продаются машины упрощенных комплектаций. Машины европейского уровня, которые ранее собирались на наших заводах, заменяются куда менее продвинутыми». Напомним, что АвтоВАЗ недавно начал выпуск моделей без ABS и подушек безопасности, кроме того, правительство временно разрешило регистрировать в ГИБДД автомобили без системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Иван Буранов; Анна Яшина, Благовещенск; Кирилл Антонов, Казань