ГИБДД лишили «фенов»

Глава МВД Владимир Колокольцев запретил ГИБДД использовать ручные камеры для фотовидеофиксации нарушений ПДД. В ведомстве не объяснили, чем вызван запрет ручных приборов. В полиции лишь заявили, что имеющихся 23 тыс. стационарных и передвижных камер достаточно для контроля ситуации на дорогах. В 2016 году господин Колокольцев ручные радары уже запрещал в рамках борьбы с коррупцией на дорогах, однако приборы вернулись на дорогу после модернизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме»,— заявила в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк. Полиция приводит цитату министра о том, что аварийность в стране сокращается, в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений — сегодня на российских дорогах установлено и работает 23,4 тыс. различных камер.

«Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме»,— добавила Ирина Волк.

Накануне ГИБДД обнародовала данные, согласно которым с помощью автоматических камер за пять месяцев 2022 года было вынесено 60 млн штрафных постановлений, что на 28,7% больше, чем годом ранее. Сегодня с помощью комплексов выносится 84,9% от общего числа штрафов.

Ручные скоростемеры, напомним, применялись еще в советское время — на водительском сленге они назывались «фенами», однако в 2016 году они были запрещены по указанию Владимира Колокольцева до «особого распоряжения». Решение было связано с тем, что приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток у водителей — видеозапись можно было стереть из памяти прибора. В 2017 году «фены» модернизировали, сделав невозможным удаление данных. После этого приборы вернулись на дороги и использовались в половине российских регионов. В 2021 году, к примеру, их можно было увидеть в руках инспекторов на трассе «Таврида» в Крыму. Под запрет попали и эти устройства: отныне для контроля скорости и вынесения штрафов разрешены только стационарные и передвижные камеры, работающие в автоматическом режиме. Основное отличие автоматических камер от ручных, отметим, заключается в том, что последние позволяют инспектору оформить протокол, вручив его гражданину прямо на месте правонарушения, и направить материалы в суд для лишения прав (к примеру, при выезде на встречку).

В связи с чем принято решение об упразднении ручных приборов, в МВД не поясняют.

«Если комплекс работает в автоматическом режиме, не имеет значения, является он стационарным, передвижным или мобильным,— пояснил “Ъ” представитель компании "Технологии распознавания" (производитель камер типа "Автоураган") Сергей Кусов.— Программная часть не позволит вносить какие-либо правки в работу системы, участие человека всего лишь условно. Если инспектор работает с прибором некорректно, то это только увеличит количество брака, но не более. Коррупционная составляющая невозможна. Ранние мобильные системы были не такие совершенные, как сейчас, но их доработали и сделали более защищенными».

Ручные камеры эффективно использовались инспекторами для контроля злостных нарушителей скоростного режима (при превышениях на 60–80 км/ч и более), отмечает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман: приборы позволяли остановить такого водителя сразу после фиксации, оформить материал и направить его в суд для лишения прав.

Теперь же, предполагает эксперт, ДПС этой возможности лишится, потому что в случае обработки фотоматериалов со стационарных и передвижных камер в ГИБДД максимальное наказание — это штраф 5 тыс. руб.

«Камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в местах, где действительно опасно,— прокомментировал решение член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Думаю, множество автовладельцев страны поддержат эту инициативу».

Иван Буранов