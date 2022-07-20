6,17 процента составила ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в мае 2022 года, сообщил ЦБ. По сравнению с апрелем она снизилась на 1,47 пункта, продемонстрировав исторический минимум. На этом фоне оживился и рынок ипотечного кредитования. Так, в июне ипотека заняла около 60% всех розничных продаж ВТБ, а ее объем был на 60% выше майского результата. При этом в ВТБ и в «Сбере» сообщили о резком росте потребкредитования в июне благодаря снижению ставок (в «Сбере» его объем за месяц вырос вдвое). По данным Объединенного кредитного бюро, в июне количество новых ипотечных кредитов выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 75%, а объемы — на 68%.