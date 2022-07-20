Служба без опасности

В прокат выходит комедия «Неувольняемый» Жерома Коммандёра, посвященная издавна любимой французскими комедиографами теме — нерушимости национальной бюрократии. Благополучию французских госслужащих порадовалась и даже немного позавидовала Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венсан (Жером Коммандёр, справа) готов отправиться в самые экзотические места планеты — только бы не увольняться

Фото: SND Венсан (Жером Коммандёр, справа) готов отправиться в самые экзотические места планеты — только бы не увольняться

Фото: SND

В детстве кто-то мечтает стать ветеринаром, кто-то пожарным, мимолетно появляющаяся на экране во флешбэке маленькая Марин (Манон Мендивид), например, сообщает, что хочет возглавить партию националистов, как ее папа. А ее одноклассник Венсан (Ноам Муэда-Аззем) тоже с самых юных лет понял, что пойдет по стопам отца, чтобы ничего не делать и всегда отдыхать, даже на рабочем месте,— иными словами, устроится на госслужбу. Мечты сбылись, и уже взрослый Венсан (Жером Коммандёр, режиссер и автор сценария, играет также в фильме главную роль) занял непыльное местечко в службе лесных и водных хозяйств в родном Лиможе. Там он шестнадцать лет выдавал разрешения на охоту, получая в качестве благодарности (ни в коем случае не взятки, нет-нет) деликатесы, а также наслаждался такими дополнительными плезирами, как медицинская страховка, тринадцатая зарплата, бесплатный проезд в транспорте, гарантированная пенсия и так далее. Плюс женское внимание, ведь какая здравомыслящая девушка не хочет выйти замуж за чиновника?

Всему этому приходит конец, когда министр труда (Жерар Дармон) решает провести реформу государственной службы и сократить ее непомерно разросшийся аппарат. Все не так уж страшно — реформа предусматривает множество исключений, но Венсан оказывается чуть ли не единственным в своем департаменте, кто не подпадает ни под одно из них. Казалось бы, ему ничего не остается, как забрать положенную компенсацию в €14 тыс. и пойти наконец поработать, но вместо этого Венсан, вооружившись трудовым законодательством и поддержкой профсоюза, вступает в неравный поединок с парижской чиновницей (Паскаль Арбийо), которая должна устроить его увольнение. Она перекидывает упрямого героя из одной глухой дыры в другую, от Пиренеев до окрестностей Кале, предлагая все больше отступных, но он не сдается и наконец получает назначение в Гренландию, где в его обязанности входит стрельба транквилизаторами по белым медведям и сбор спермы у спящих жертв-самцов. И вот здесь-то, среди бескрайних снегов, циничный бюрократ неожиданно встречает любовь в лице озабоченной экологическими проблемами и мировой несправедливостью ученой Евы (Летиция Дош), которая сможет заставить его пересмотреть жизненные приоритеты. Или не сможет.

Несмотря на то что «Неувольняемый» — это ремейк итальянской комедии «К черту на рога» (2015) с тем же сюжетом, выглядит он совершенно аутентичным французским продуктом. Авторы не щадят не только мелких исполнителей на местах, но и функционеров рангом повыше, не забывая пнуть ни правых, ни левых. Социальная сатира, довольно точная, но все же не настолько зубастая, чтобы зрителю стало некомфортно, уравновешена столь же несерьезной романтической линией, а заполировано это все непременными шутками, основанными на национальных стереотипах. То, как здесь показано южноамериканское племя кечуа, например, в Голливуде вызвало бы скандал своей карикатурностью, но под огонь насмешек попадают и белые европейцы, а именно шведы, на французский взгляд, уделяющие слишком много внимания экологии и слишком мало — хорошей кухне. Дополнительно украшают кадр актеры-ветераны: Кристиан Клавье в роли профсоюзного лидера, проводящего «совещания» в кафе с рюмкой пастиса и пересматривающего перед сном выступления Фиделя Кастро, и Жерар Депардье, который от собственного лица произносит на телеэкране эпизодическую речь о том, как же прекрасна Франция. И ведь возразить последнему, несмотря на все поднятые в фильме социальные проблемы, совершенно нечего.