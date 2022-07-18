Иван Федотов сыграл против военкомата

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов подал иск к призывной комиссии Петербурга из-за принудительной отправки на срочную службу в армию. По словам адвоката хоккеиста, господин Федотов прописан в Москве, а проживает во Всеволожске (Ленинградская область). Таким образом, решение петербургской комиссии является незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Федотов перешел в нападение: он требует признать незаконным решение призывной комиссии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Иван Федотов перешел в нападение: он требует признать незаконным решение призывной комиссии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно карточке на сайте Всеволожского городского суда Ленобласти, исковое заявление Ивана Федотова, задержанного 1 июля, поступило в суд рано утром в понедельник. Господин Федотов оспаривает решение призывной комиссии Петербурга о принудительной отправке на службу в армию.

Вратарь Иван Федотов — один из главных героев прошедшего хоккейного сезона. Он был основным вратарем сборной России на февральской Олимпиаде в Пекине, и во многом благодаря ему она завоевала на этом турнире серебро. А вскоре после Олимпийских игр, весной, Федотов внес огромный вклад в победу своего клуба ЦСКА в Кубке Гагарина. Контракт игрока с ЦСКА истек еще в апреле 2022 года, а в мае он подписал договор сроком на один год с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». В США для подготовки к сезону господин Федотов планировал отправиться уже в июле, а американские хоккейные эксперты считали, что у него неплохие шансы с ходу попасть в основу «Филадельфии».

В начале июля хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в военкомат по подозрению в уклонении от армии (ст. 328 УК РФ), однако об уголовном деле в отношении спортсмена неизвестно. Сообщалось, что после этого господин Федотов был отправлен в Североморск для прохождения службы. Начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга несколькими днями позже сообщил ТАСС, что Иван Федотов в данный момент не проходит службу в рядах моряков-североморцев, хотя на Северном флоте «были бы рады» видеть его в рядах военнослужащих.

В Военной коллегии адвокатов (оказывает помощь призывникам), глава которой Алексей Пономарев представляет интересы господина Федотова, сказали, что защитник «не общается с журналистами». Тем не менее господин Пономарев несколько дней назад утверждал, что его подзащитный «находится в Архангельской области на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее». Адвокат даже упомянул о том, что хоккеисту вскоре предстоит принять воинскую присягу: «Дата пока еще не известна, возможно, что она будет в августе»

По словам господина Пономарева, решение городской призывной комиссии Петербурга отправить хоккеиста в армию является незаконным: игрок столичного ЦСКА прописан в Москве, живет во Всеволожске, то есть в Ленинградской области, и к городской комиссии Санкт-Петербурга не имеет отношения.

История вызвала широкий резонанс. The New York Times сообщила, что руководство НХЛ «отслеживает» ситуацию, а президент по хоккейным операциям «Филадельфии Флайерс» Чак Флетчер заявил, что клуб ведет собственное расследование. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил о готовности разобраться, если поступит соответствующее обращение. «Почему оказалось невозможно вызвать в военкомат или вручить ему повестку на дому? — заявил он телеканалу "Матч ТВ".— История выглядит некрасиво, это и вызвало такую общественную реакцию». ЦСКА, за который играл Иван Федотов, от комментариев воздерживается.

По мнению СМИ, история с отправкой спортсмена в армию связана с тем, что спортсмен не хотел продолжать играть за столичный клуб.

По состоянию на 19 часов 18 июля изменений на сайте Всеволожского городского суда по поводу искового заявления Ивана Федотова внесено не было. Таким образом, дело пока не поступило судье на предварительное рассмотрение.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург