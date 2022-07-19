Как китайцы завоевали авторынок

Во вторую неделю июля самой популярной иномаркой на продолжающем стагнировать российском авторынке неожиданно стал кроссовер китайской марки Chery. По данным «Автостата», с 11 по 17 июля в РФ реализовали 282 машины Chery Tiggo 4, тогда как традиционные лидеры — Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris — продали 269, 259 и 225 штук соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С одной стороны, такая ситуация логично отражает экспансию марок из КНР в условиях ограниченных поставок автоконцернов из других стран (хотя из Кореи они напрямую не ограничены санкциями). С другой стороны, продажи иномарок после введения санкций упали так сильно, что статистика «Автостата» фиксирует резкие всплески поставок различных брендов, которые объяснялись не только отгрузками машин со складов дистрибутора, но и, как рассказывали мне дилеры, вероятными отправками их в каршеринг. С Chery Tiggo 4, кажется, произошла та же ситуация: «Делимобиль» как раз в конце прошедшей недели получил 150 таких машин (см. “Ъ” от 15 июля).

Сделки с юрлицами стали гораздо сильнее влиять на продажи на фоне фактически отсутствующего спроса со стороны населения, который был во многом исчерпан во время мартовского пика. Тогда клиенты побежали покупать машины на фоне девальвации и массовых заявлений о приостановке деятельности автоконцернов в РФ.

Кроме того, сейчас у потребителей и выбора нет: некоторые марки, например Mercedes, из-за риска санкций не отгружают машины дилерам, но те не спешат со скидками распродавать даже имеющиеся запасы из-за непонятных перспектив их пополнения. Аналитики отмечают всплески продаж ближе к концу каждого месяца, но это не рост спроса, а «слив» автомобилей из дилерских центров для пополнения оборотных средств. Стабильно высокие цены не привлекают клиентов, которые не понимают ни дальнейшего развития ситуации в экономике, ни того, как будут обслуживать иностранные машины.

В правительстве рассчитывают, что рынок оживит льготное автокредитование. Но там тоже не до выбора: исходя из заявлений Минпромторга, в программу попадут только традиционно отечественные машины, то есть основным бенефициаром станет Lada, модели которой и так продаются значительно лучше иномарок.

Остается надеяться, что реальное оживление спроса начнется с ростом параллельного импорта на фоне крепкого рубля. С 15 июля юрлица смогут завозить машины из других стран без получения одобрения типа транспортного средства, что ранее было доступно только физлицам. Возможно, даже ограниченный в масштабах приток предложения с других рынков сможет дать дилерам возможность планирования, а клиентам — автомобили по более привлекательным ценам.