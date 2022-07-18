Дискуссию об отходах упаковали заново

Власти и бизнес продолжают мучительное обсуждение изменения модели расширенной ответственности производителей за образующиеся отходы. В конце июня глава Российского экологического оператора Денис Буцаев направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Письмо запустило новый круг согласования этой концепции, которую большинство компаний не поддерживает, считая, что она приведет к росту цен для конечного потребителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российский экологический оператор (РЭО) направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки с производителей упакованных товаров на производителей самой упаковки. Письмо было направлено гендиректором РЭО Денисом Буцаевым 29 июня, то есть уже после того, как министерства дали в основном отрицательные отзывы на соответствующие поправки к закону «Об отходах производства и потребления». Их готовил аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко (см. “Ъ” от 31 мая).

Владимир Путин 30 июня поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть предложения РЭО «с учетом мнения всех заинтересованных ведомств», что фактически заново запустило процедуру их согласования. Так, 12 июля Минпромторг попросил профильные ассоциации производителей упаковки представить свои отзывы.

РЭО предлагает вместо того, чтобы следить за 4 млн производителей товаров и их импортеров, перенести ответственность за утилизацию на производителей упаковки, которых всего несколько десятков тысяч. Последние будут обязаны заключить прямые контракты на утилизацию упаковки, причем уже с 2025 года требование распространится на всех. РЭО указывает на позитивный опыт Белоруссии, где в 2021 году с 20 тыс. предприятий, на которые была перенесена полная ответственность, была собрана такая же сумма экологического сбора, как с гораздо большей по масштабам экономики России — 5,6 млрд руб.

Большая часть производителей упаковки выступает против изменений. Основная претензия к идее РЭО — невозможность оценить, сколько производителям придется платить за утилизацию, так как сейчас в концепции не содержится обоснований тарифа или его примерного размера.

Союз переработчиков пластмасс (СПП) на прошлой неделе отправил в Минпромторг отзыв, в котором отмечает, что РЭО следует сначала определить объем требуемых средств на осуществление утилизации и только тогда принимать решение, кому и в каком объеме платить утилизационный взнос, «так как бесхозяйственность может принести только неприятные моменты в сфере утилизации отходов». Глава СПП Петр Базунов обращает внимание, в частности, на то, что часть упаковки идет во вторичный оборот, и поступления утилизаторов отходов от продажи вторсырья должны учитываться при расчете утилизационного сбора. Так, по его мнению, упаковку можно разделить на типы в зависимости от возможностей и затрат на ее утилизацию и переработку, а затем определить, какие из нее можно получить вторичные изделия и оценить ресурсы, необходимые для этого.

Глава технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский сомневается в том, что перенос ответственности на производителей упаковки столь радикально сократит число подотчетных компаний. Так, по данным белорусского комитета статистики, в республике менее 150 тыс. юридических лиц. И если предположить, что в системе расширенной ответственности производителей (РОП) из них участвует 20 тыс. предприятий, то получается, что в Белоруссии перенос ответственности сократил число субъектов менее чем в восемь раз. В то время как, по мнению РЭО, в России аналогичные меры должны сократить число субъектов РОП с 4 млн до менее чем 100 тыс. (хотя по аналогии их должно быть примерно 500 тыс.).

В других компаниях и ассоциациях ситуацию не комментируют. Собеседники “Ъ” в некоторых компаниях вновь повторили тезис о том, что изменение системы РОП в нынешнем виде приведет к удорожанию упаковки и, соответственно, затраты будут переложены на конечного потребителя.

Ольга Мордюшенко